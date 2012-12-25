کسری بودجه برای آموزش بی سوادان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا وردی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه مشترک سواد آموزی و شورای اسلامی استان اظهارکرد: در زمینه با سواد کردن بی سوادان جامعه کسری بودجه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در زمینه شناسایی افراد بی سواد در جامعه مشکل است، عنوان کردک در این راستا باید تمامی دستگاه های اجرایی و آحاد مردم آموزش و پرورش را یاری کنند.

وی با بیان اینکه در صورت شناسایی افراد بی سواد جامعه ظرفیت برای آموزش تمامی افراد وجود دارد، تصریح کرد: در سطح استان همچنان افراد بی سواد ناشناخته وجود دارد.

وی از برگزاری همزمان آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در استان به صورت متمرکز خبر داد و گفت: ثبت نام این آزمون ها از پنجم اسفند ماه سال جاری آغاز و تا 23 اسفند ماه ادامه دارد.

وردی به وجود بیش از11مدرسه استعدادهای درخشان دراستان اشاره و بیان کرد: مدرسه های درخشان در مرکز استان و شهرهای فردوس، قاین و نهبندان قرار دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: برای ورود به مقطع راهنمایی تنها منابع ششم دبستان و برای ورود به مقطع دبیرستان منابع سوم راهنمایی مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

وردی با اشاره به تعداد مدارس نمونه سطح استان یادآور شد: 12 مدرسه مقطع راهنمایی، 14 مدرسه مقطع متوسطه و دو مدرسه فنی دولتی در سطح استان فعالیت می کند.