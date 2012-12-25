عدم ارائه راهکارهای جدید در حمایت از خانواده زندانیان در قم

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مصطفی برزگر گنجی ظهر سه شنبه در اولین نشست بررسی راهکارهای نوین خدمت رسانی ویژه خانواده زندانیان که در دادسرای قم برگزار شد، بیان کرد: تاکنون در بحث خدمت رسانی به خانواده زندانیان راهکارهای جدیدی مطرح نشده است در حالی که توجه این امر اهمیت بسیار زیادی دارد.



وی گفت:‌ امروزه در انجمن حمایت زندانیان گام های مطلوبی برداشته شده است و از نظر مالی و پرنسل دارای شرایط مطلوبی است اما راهکارهای حمایتی راهکارهایی قدیمی است.



لازم است خدمت رسانی به خانواده زندانیان بهبود یابد



دادستان قم ادامه داد: اکنون بزرگترین اقدامی که انجام می گیرد این است که سبد کالا به خانواده های زندانیان داده می شود و یا هزینه تحصیل دانش آموزان و مواردی از این قبیل در حالی که لازم است این خدمت رسانی بهبود یابد.



وی بیان کرد: اکنون راجع به وضعیت زندانیان برنامه ای نداریم اما فردی که در این خانواده زندگی می کند وضعیت مشخصی دارد بنابرین باید برای بهبود وضعیت آنها برنامه ریزی شود.



خدمت رسانی به خانواده زندانیان می تواند بسیار کارساز باشد



برزگر گنجی تصریح کرد: خدمت رسانی به خانواده زندانیان می تواند بسیار کارساز باشد اما تاکنون خدمت رسانی در حد توزیع سبد کالا بوده است اما چنانچه اقدامی کارشناسی انجام گیرد باید بتوان خانواده ها را از زندانیان جدا ساخت تا مشکلات زندانیان در آنها تاثیر چندانی نداشته باشد.



وی گفت: از نظر مادی اقدامات مناسبی انجام شده است اما تنها اقدامات مادی کافی نیست و باید برنامه ریزی صورت گیرد تا خانواده ها حداقل راه پدر خانواده را که زندانی است ادامه ندهند.



رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان استان قم بیان کرد: انجمن حمایت از زندانیان در ماه حدود 24 میلیون درآمد دارد که با انجام برخی از اقدامات جدید این درآمد افزایش خواهد یافت.



