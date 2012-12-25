پزشکی قانونی گیلان با 19 مرکز فقط یک اتاق تشریح دارد

فریبرز آیتی فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایجاد فضاهای فیزیکی اولویت نخست این سازمان است، افزود: این سازمان به لحاظ امکانات فیزیکی بسیار محروم است.

وی همچنین اظهارداشت: نبود فضاهای ساختمانی مناسب علاوه بر تحمیل مباحث مالی به سازمان، خدمت رسانی به مردم را دچار مشکل می کند.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان گفت: در طول سه دوره سفر ریاست جمهوری به استان مصوبات زیادی به تصویب رسید اما فقط یک مصوبه " خودروهای سر صحنه " آنهم بصورت ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون هشت خودرو سر صحنه تامین و 11 خودرو دیگر نیاز است، افزود: از هشت دستگاه دو خودرو در رشت و بقیه در سایر شهرستان ها در حال خدمات رسانی هستند.

آیتی فیروزآبادی با اعلام اینکه سالن تشریح پزشکی قانونی در استان به دلیل نبود فضای فیزیکی و اعتبار کافی ایجاد نشده است، اظهارداشت: یک سالن تشریح استاندارد برای شهرستان های درجه دو 350 متر مربع و در مرکز استان 700 متر مربع است.