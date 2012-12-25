بررسی کاربردهای سلولهای بنیادی در ترمیم استخوان و مفاصل

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه رویان همایش کاربرد سلول درمانی در بیماریهای استخوان و مفاصل یادواره دکتر سعید کاظمی آشتیانی را 21 دی ماه برگزار می‌کند.

در این همایش ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه ارتوپدی در پژوهشگاه رویان، در خصوص موضوعاتی چون کاربرد سلولهای بنیادی مزانشیمی در ارتوپدی، بازسازی نقایص بزرگ فک تحتانی با استفاده از سلولهای بنیادی و کاربرد سلول درمانی در بیماریهای روماتولوژی و درمان کندگی غضروف با استفاده از سلولهای مزانشیمی بحث و بررسی می شود.

درمان استئوآتریت زانو با استفاده از PRP، کاربردی PRP در بیماریها استخوان و مفاصل و بهبود علائم آرتروز زانو با استفاده از سلولهای بنیادی از دیگر محورهای این همایش است.