بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس/ ادعاها علیه ایران دوباره تکرار شد

به گزارش مانیتورینگ اخبار خارجی خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، "عبداللطیف الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس لحظاتی پیش بیانیه پایانی سی و سومین نشست این شورا را که در بحرین برگزار شد ، قرائت کرد.

وی در این بیانیه که تکرار ادعاهای نخ نما شده در همه نشستهای بی نتیجه است، در خصوص جزایر سه گانه کشورمان در خلیج فارس، بار دیگر مدعی اشغال جزایر سه گانه از سوی تهران شد و ادعا کرد: کشورهای عضو از تمام راههای مسالمت آمیز حق امارات بر این جزایر را پیگیری می کنند و خواهان گفتگوی دو طرف و یا طرح مسئله در دادگاه بین المللی برای حل این موضوع هستند.

وی همچنین در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی از مشارکت نظامیان سعودی در سرکوب مردم بی دفاع بحرین، ایران را متهم به دخالت در امور کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کرد و خواستار پایان این دخالتها به زعم خود شد.

الزیانی همچنین در موضوع هسته ای ایران برای کشورمان تعیین تکلیف کرد و با نادیده گرفتن همکاری مثبت و شفاف ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، به زعم خود خواستار پایبندی تهران به تعهدات بین المللی خود شد. وی از ایران خواست درباره حفظ ایمنی نیروگاه بوشهر اقدامات و تدابیر بیشتری را به اجرا بگذارد.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در عین حال اعلام کرد: تمام کشورها از جمله ایران، حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارند.

وی در بخش دیگری از بیانیه اعلام کرد: شورای همکاری از ائتلاف مخالفان سوری حمایت می کند.

الزیانی همچنین از توافق شش کشور عضو برای تشکیل فرماندهی مشترک نظامی برای رویایی با آنچه تهدیدهای نظامی خواند، خبر داد.