نظام فرهنگی در زندان با حفظ ارزشهای اسلامی شکوفا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب ظهر سه شنبه در دیدار با مسؤلین فرهنگی زندان های استان که در محل زندانها برگزار شد اظهارداشت: برای اینکه جایگاه فرهنگی در زندان تثبیت شود، بایستی سطح کمی و کیفی برنامه ها و فعالیتهای این حوزه افزایش داشته باشد.

وی، به خط مشی های فرهنگی در زندانها اشاره کرد و افزود: حرکت خارج از مسیری که در برنامه های سازمانی مشخص شده است، نه تنها حاصلی نخواهد داشت بلکه اثر بخشی سایر فعالیتهای تربیتی را خنثی می سازد.

فراست طلب تصریح کرد: مهمترین خروجی برنامه های فرهنگی ماندگاری آن در روح و روان مددجویان است و آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اگر بر میزان برنامه های فرهنگی افزوده شود، یقینا اثرگذاری قابل توجهی در تغییر رفتار وکردار زندانیان شاهد خواهیم بود.

مدیرکل زندانهای قزوین، ضمن ارزیابی مثبت از کلیه فعالیتهای فرهنگی زندانهای استان گفت: رویکرد اصلی در سطح زندان ها این است که با فعالیت های مفید و موثر فرهنگی و ارشادی نسبت به تربیت زندانیان اقدامات شایسته ای صورت گیرد.

وی، نوع دیدگاه و انگیزه کارکنان را در تغییر نگرش و شخصیت مددجویان بسیار موثر عنوان کرد و یادآورشد: باید فعالیت های تربیتی و اصلاحی همواره با جدیت استمرار داشته باشد.

فراست طلب تصریح کرد: اقدامات و خدمات ارائه شده در موضوعات اعتقادی و مذهبی از قبیل تشکیل کلاسهای آموزشی قرآن، احکام اسلامی و مباحث عقیدتی تاثیر بسزایی در رشد و شکوفایی مددجویان داشته و در سایر زمینه های فرهنگی نیز قابل توسعه است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: فراگیر کردن توسعه آموزش در زندانها برای ادامه تحصیل و بهره مندی زندانیان در تمامی سطوح و پایه های تحصیلی ازجمله اقدامات ارزنده در حوزه فرهنگی و تربیتی است.

این مسؤل بیان کرد: رفتار کارکنان به خصوص همکاران بخش فرهنگی محور اساسی تربیت مجرمین است و می بایست کلیه رفتارها در مواجه با زندانیان منطبق با اصول اخلاقی و الگویی سازنده برای آنان باشد.

وی یادآور شد: زندان جزئی از جامعه است و کلیه فعالیتهایی که در آن شکل می گیرد تامین کننده بخشی از نیازهای اجتماع است مددجو پس از آزادی با بکارگیری آنچه در زندان آموخته است، می تواند زندگی مطابق با هنجارها و ارزشهای جامعه را احیا کند.

مدیرکل زندانهای قزوین در پایان این نشست استفاده بهینه از امکانات ، تسهیلات و ظرفیتهای موجود با عنایت به سیاستهای اجرائی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور را از کلیه مسئولین و کارکنان خواستار شد.