سرانه مطالعه در کشور 17 دقیقه است/انتشار 38 هزار عنوان کتاب

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر إرتقای جایگاه کتاب در جامعه اظهارداشت: سرانه مطالعه در کشور 17 دقیقه و 47 ثانیه است، هر چند که این سرانه در کانادا 22 دقیقه، هلند 25 دقیقه، انگلیش 60 دقیقه و ژاپن 90 دقیقه است، ضروریست در این خصوص برنامه ریزی و فرهنگ سازی بهتری صورت گیرد.

وی به اقدامات انجام گرفته توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کتاب و فرهنگ مطالعه اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری 225 نمایشگاه بزرگ کتاب در سراسر کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون برگ زرینی است که نقش به سزایی درگسترش فرهنگ مطاله و کتاب خوانی داشته است.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به نمایشگاه های کتاب استان هرمزگان پرداخت و خاطر نشان کرد: اولین نمایشگاه در سال 1371 با هزار عنوان و حضور 200 ناشر و 140 غرفه برگزار شد که در دهمین دوره به 69 هزار عنوان با حضور 800 ناشر در 450 غرفه رسیده است.

اسماعیلی به روند چاپ کتاب در کشور اشاره کرد و گفت: در هشت ماهه اول امسال 38 هزار و 123 عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با سال گذشته که 37 هزار و 454 عنوان بوده است که نسبت به سال گذشته دو درصد افزایش داشته است و از مجموع کتاب های منتشر شده کتب دینی رتبه اول وکودک و نوجوان رتبه دوم را دارند.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: چاپ کتاب فرآیندی سه مرحله ای دارد که شامل نگارش کتب توسط اندیشمندان و نویسندگان، ترویج و تبلیغ و توزیع کتاب است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تمامی این مراحل از هر نوع حمایتی فروگزار نخواهد بود و شورای حمایت از خرید کتاب سالانه حجم قابل توجهی از کتاب های ارزشمند را خریداری و در سراسر کشور توزیع می کند.

وی اضافه کرد: حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از استان ها در حوزه کتاب سالانه بیش از 300 میلیون تومان است که این کتب از ناشران و نویسندگان خریداری و در اختیار استان ها قرار می گیرد.

اسماعیلی یادآور شد: 73 درصد نشر کشور متعلق به تهران است و استان قم و خراسان رضوی در رتبه های بعدی هستند و تعداد نشر کتاب درهرمزگان سالانه 15 عنوان است که باید برنامه ریزی و حمایت های بیشتر این تعداد افزایش یابد.

وی اضافه کرد: ایران از نظر تعداد چاپ عناوین کتاب در منطقه رتبه نخست و در دنیا رتبه دهم را دارد که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته این جایگاه تا رتبه پنجم ارتقاء یابد.

سرپرست معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات استان هرمزگان در حوزه فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی را قابل توجه دانست و افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب «یاد یار مهربان» که ویژه مدارس بود از برنامه های زیر بنایی بسیار خوبی بود که با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و آموزش و پرورش در هرمزگان برگزار شد و امیدواریم این روند هم چنان استمرار یابد.