  1. عناوین کل
۵ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

ایزدی:

انتظار مردم طرقبه شاندیز برخورد صحیح مسئولان با ارباب رجوع است

انتظار مردم طرقبه شاندیز برخورد صحیح مسئولان با ارباب رجوع است

طرقبه - خبرگزاری مهر: امام جمعه طرقبه خطاب به مسئولان شهرستان طرقبه شاندیز گفت: رضایت مردم را در قالب عمل و نه شعار با نهایت تلاش و تسهیل در کار های آن ها بدست آورید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ایزدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان طرقبه شاندیز اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران در 19 دی‌ ماه سال 56 اتفاق افتاد و سال‌ها بعد در 9 دی‌ ماه سال 88 بود که مردم با رو کردن دست منافقان که قصد تخریب ریشه‌های اصلی نظام را داشتند نقشه‌های آنان را برملا کردند.

امام جمعه طرقبه افزود: مردم ایران در 9 دی‌ ماه سال 88 همان روحیه انقلابی مردم سال 57 را داشتند.
 
ایزدی گفت: انقلاب اسلامی ما که امروز الگوی برخی از کشورها شده است، تمامی دشمنی‌ها را به خودش دیده است و تمامی فراز و نشیب‌ها را تجربه کرده است.
 
وی با اشاره به نامگذاری نهم تا نوزدهم دی ماه بعنوان دهه بصیرت و بیداری مردم تصریح کرد: دشمنان همیشه توطئه خود را برای ضربه زدن به این مردم و کشور داشته‌اند و پیروز این میدان همیشه مردم ما بوده‌اند که با آگاهی نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کرده‌اند.
 
امام جمعه طرقبه بیان کرد: سردمدار در یک اداره، رئیس آن است که با خدمت صادقانه و نیز اقامه امور فرهنگی و دینی در حوزه کاری و مسئولیت خود می تواند به عنوان الگو برای کارمندان تحت نظر خود قرار گیرد.
 
ایزدی افزود: مردم اخلاق، برخورد صحیح و نیک و تسریع و تسهیل در کارهایشان را انتظار دارند و امیدواریم که در شهرستان طرقبه شاندیز همچون گذشته این مهم محقق شود.
کد مطلب 1775412

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید