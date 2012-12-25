انتظار مردم طرقبه شاندیز برخورد صحیح مسئولان با ارباب رجوع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ایزدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان طرقبه شاندیز اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران در 19 دی‌ ماه سال 56 اتفاق افتاد و سال‌ها بعد در 9 دی‌ ماه سال 88 بود که مردم با رو کردن دست منافقان که قصد تخریب ریشه‌های اصلی نظام را داشتند نقشه‌های آنان را برملا کردند.

امام جمعه طرقبه افزود: مردم ایران در 9 دی‌ ماه سال 88 همان روحیه انقلابی مردم سال 57 را داشتند.

ایزدی گفت: انقلاب اسلامی ما که امروز الگوی برخی از کشورها شده است، تمامی دشمنی‌ها را به خودش دیده است و تمامی فراز و نشیب‌ها را تجربه کرده است.

وی با اشاره به نامگذاری نهم تا نوزدهم دی ماه بعنوان دهه بصیرت و بیداری مردم تصریح کرد: دشمنان همیشه توطئه خود را برای ضربه زدن به این مردم و کشور داشته‌اند و پیروز این میدان همیشه مردم ما بوده‌اند که با آگاهی نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کرده‌اند.

امام جمعه طرقبه بیان کرد: سردمدار در یک اداره، رئیس آن است که با خدمت صادقانه و نیز اقامه امور فرهنگی و دینی در حوزه کاری و مسئولیت خود می تواند به عنوان الگو برای کارمندان تحت نظر خود قرار گیرد.

ایزدی افزود: مردم اخلاق، برخورد صحیح و نیک و تسریع و تسهیل در کارهایشان را انتظار دارند و امیدواریم که در شهرستان طرقبه شاندیز همچون گذشته این مهم محقق شود.