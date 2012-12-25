اظهارات بدون کارشناسی رئیس جمهور جز متلاشی شدن اقتصاد نتیجه دیگری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مرکزی جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار با حضور مدیران انجمنهای اسلامی صنوف مختلف و برخی روسای اتحادیه های صنفی در دفتر مرکزی جامعه برگزار شد.

در این مراسم کریمی اصفهانی دبیر کل جامعه در ابتدا در مورد نزدیک شدن به سالروز حماسه غرورانگیز نهم دی ماه اظهار داشت: نهم دی ماه سال 88 به عنوان برگ زرینی از دفتر پرافتخار و سراسر عزت تاریخ کشور ایران اسلامی، پیام ولایت‌مداری ملت بسیجی و قدرشناس را به جهانیان فریاد زد و مردم بصیر و انقلابی با حضور پرشکوه و یکپارچه در آن راهپیمایی عظیم نشان دادند که توطئه‌ها و نقشه‌های استکبار جهانی و نوکران دست‌آموز او نخواهند توانست در ادامه راه شهدا و امام شهیدان خلل ایجاد کنند.

دبیر کل جامعه در ادامه ضمن درود به تمام کسانی که در شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی نمودند اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید که برگرفته از قرآن کریم و احکام نورانی اسلام است .مهمترین اصل قانون اساسی کشورمان اصل مترقی ولایت فقیه است که با توجه به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی کشور ما ،هیچوقت به بن بست نخواهد رسید و ماندگاری،استمرار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در همین اصل قانون اساسی متجلی می گردد و وجود پربرکت ولایت فقیه، کشور را از هرگونه انحراف نجات خواهد داد.

وی افزود : از اصول مهم دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود شورای نگهبان جهت جلوگیری از ورود نامحرمان به پستهای کلیدی کشور بخصوص ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است ، از مهمترین اصول دیگر قانون اساسی ما حضور سپاه و بسیج می باشد که با جانفشانی های خود موجب گردیدند بحمدالله بعد از انقلاب اسلامی تجاوزگران به خود جرات ندهند تا بتوانند به کشور اسلامی ما دست یازی نمایند .

کریمی اصفهانی گفت : حضور 8 ساله در جنگ تحمیلی، سرکوب نمودن فتنه ها، سرکوب نمودن طرحهای کودتا مانند نوژه و صدها موارد دیگر بخوبی نشان می دهد این جان برکفان بی ادعا چگونه در برابر تهدیدها ایستادگی نمودند و حتی یک وجب از خاک میهن را به دست بیگانگان ندادند.

وی در ادامه با توجه قانون گریزی های اخیر و ایستادگی در برابر مجلس توسط برخی مسئولان که در کشور که بصورت یک امر عادی درآمده است، گفت: متاسفانه از گذشته تا کنون شاهد بودیم افرادی بصورت کاملا برنامه ریزی شده در برابر مجلس ایستادگی می نمایند.

دبیرکل جامعه اصناف و بازار تاکید کرد: در زمان قاجار با اینکه مجلس آنزمان یک مجلس کاملا سفارشی بود و وکلای حاضر در مجلس بصورت فرمایشی منصوب می شدند باز هم حاکم آن وقت ایران (محمد علی شاه قاجار) مجلس را بر نتابید و آنرا به توپ بست، امروز هم شاهد هستیم با عبارتی چون "قانون نباید دست مجریان را ببندد" ، می خواهند در برابر مجلس بایستند، مجلسی که به لطف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وجود شورای نگهبان کاملا فیلتر شده و نمایندگان آن از دل مردم بیرون آمده اند.

وی متاسفانه استبداد و دست نشانده های آنان در کشور از قدیم تا کنون نه تاب یک مجلس مستقل را داشته اند و نه تاب دستگاه قضایی مقتدر را،استشمام برخی مطالب این هشدار را می دهد که ملت بزرگوار ایران باید مراقب باشند . البته این خواب استکبار و استبداد هیچگاه با وجود پر برکت ولایت فقیه تعبیر نخواهد شد.

کریمی اصفهانی در ادامه ضمن توجه حاضرین به سخنان اخیر رئیس جمهور در رسانه ملی اظهار داشت: متاسفانه شخص اول اجرایی کشور آگاهانه و یا ناآگاهانه بدون کارشناسی نمودن مسائل اقتصادی،مواردی را عنوان می دارند که جز ایجاد تشنج در کشور و بدنبال آن متلاشی شدن اقتصاد کشور هیچگونه پیامد دیگری ندارد.

وی افزود: اظهار نظر در مورد 5 برابر شدن یارانه ها بدون تفکر لازم موجب میگردد صنعت کشاورزی، تولید و .... آسیب دیده و اقتصاد کشور به اضمحلال برسد .

وی با تاکید براینکه کشور در شرایط کنونی احتیاج به آرامش دارد ، تصریح کرد: اینگونه سخنان موجب در هم ریختگی اذهان و عدم اعتماد به مسئولین می گردد و نتیجه آن تمام عیار شدن کشور بعنوان یک کشور وارد کننده و در ادامه تحویل کشور اسلامی ایران به بیگانگان است .

وی ادامه داد: همگی دوران جنگ تحمیلی 8 ساله را به یاد داریم و مدیریت بسیار حساب شده در آن دوران با توجه به اینکه نفت کشور با حداقل صادرات و حداقل قیمت به فروش می رسید،برگ زرینی است در تارک اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران.

اگر بتوانیم همان روحیه را اکنون در بین مسئولین اجرایی کشور جاری سازیم ، میتوان امیدوار بود که حتی با وجود تحریمهایی سنگین تر از تحریمهای کنونی ،کشور بتواند از لحاظ اقتصادی نیز به درجه قابل قبولی برسد.

