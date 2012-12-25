صدور کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان تا سال 95

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم طریقت افزود: کارت هوشمند ملی یکی از مهمترین مباحث زیرساختی برای استقرار دولت الکترونیک محسوب شده که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 برای ایرانیان بالای 15 سال صادر می شود.

وی اظهار داشت: کارت هوشمند ملی یکی از مهمترین پیش نیازهای مدیریت هویت دیجیتال است که همزمان با برنامه دولت الکترونیک باید به صورت وسیع و فراگیر دنبال شود.

طریقت ادامه داد:در این طرح به هر شهروند ایرانی یک کارت هوشمند ملی داده می شود که به عنوان مرجع تشخیص و تصدیق هویت افراد در فضای دیجیتال و خدمات مربوط قرار می گیرد.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی با اشاره به نقش سازمان ثبت احوال در اجرای این طرح به عنوان مجری پروژه تاکید کرد: این سازمان از سالها پیش موضوع هوشمند کردن کارت ملی را بررسی کرده و در این راستا پژوهش های گسترده ای انجام داده که در نهایت منتج به اجرای طرح پایلوت در استان قم شده است.

طریقت خاطر نشان کرد:کار برد این کارت ها به دو دسته تقسیم می شود ،دسته اول کاربردهای هویتی که می توان به شناسایی، تصدیق هویت، امضای دیجیتال و انتخابات الکترونیکی اشاره کردو دسته دوم کاربردهای شهروند الکترونیکی که شامل سلامت الکترونیک با محوریت وزارت بهداشت، یارانه الکترونیکی با محوریت وزارت رفاه و کاربرد بانکی با محوریت بانک مرکزی خواهد بود.