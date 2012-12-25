طرح اخراج سفیر ترکیه از بغداد/ مشارکت عمار حکیم در مراسم کریسمس

به گزارش خبرگزاری مهر، عراق امروز شاهد رویدادهای مختلفی بود که پیشنهاد اخراج سفیر ترکیه از بغداد، انتقاد از سیاستهای نخست وزیر عراق، امضای توافقنامه همکاری بغداد - امان و مشارکت عمار حکیم در مراسم کریسمس تیتر یک رسانه های امروز عراق را تشکیل می دهند.

پیشنهاد اخراج سفیر ترکیه

خبرگزاری براثا گزارش داد: در پی اظهارات مداخله جویانه اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره عراق، ائتلاف دولت قانون اخراج سفیر آنکارا در بغداد را خواستار شد.

دولت قانون، اردوغان و ترکیه را به حمایت از اخوان المسلمین مصر، تونس و لیبی متهم کرد.

مشارکت حکیم در مراسم کریسمس

عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در مراسم کریسمس شهروندان مسیحی این کشور شرکت کرد. وی در این مراسم که در کلیسای مریم عذراء در محله الریاض در بغداد برگزار شد بر اهمیت همزیستی مسالمت آمیز تمام طوایف عراقی تاکید کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: حمایت براداران مسیحی از برادران شیعه خود در تمام مناسبت ها بیانگر تثبیت فرهنگ وحدت میان تمامی طیف های عراقی است.

توافقنامه همکاری عراق و اردن

سومریه نیوز گزارش داد: نوری المالکی نخست وزیر عراق روز گذشته در جریان سفر هشت ساعته خود به امان و دیدار با مقامات اردنی یک توافقنامه جامع اقتصادی در زمینه نفت، حمل و نقل و کشاورزی امضا کرد.

در دیدار مالکی با مقامات اردن بر ضرورت توسعه روابط و همکاری با امان در راستای تقویت امنیت و ثبات و مقابله با چالش های امنیتی فرا روی کشورهای منطقه تاکید شد.

پارلمان عراق 27 نوامبر تصویب کرد که روزانه 100 هزار بشکه نفت به عنوان هدیه به ملت اردن تقدیم کند.

بیانیه ریاست جمهوری درباره طالبانی

روزنامه الصباح نوشت : دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای به نقل از "نجم الدین کریم" پزشک همراه جلال طالبانی در آلمان اعلام کرد که وی به خوبی به آزمایشات و درمان پاسخ می دهد و اخبار برخی رسانه ها درباره وخامت حال رئیس جمهور بی پایه و اساس است.

در این بیانیه از رسانه های گروهی خواسته شده است درباره اخبار سلامتی جلال طالبانی نهایت دقت را به عمل آورند و دفتر ریاست جمهوری عراق تنها منبع رسمی ارسال اخبار در این زمینه است.

هشدار علاوی به قومیت گرایی در سیاست

خبرگزاری اصوات العراق نیز گزارش داد: ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه از سخنانی که درباره جایگزینی جلال طالبانی می شود انتقاد کرد. وی اظهار داشت که این مسئله خارج از چارچوب های ملی، انسانی و اجتماعی است.

علاوی در عین حال درباره قومیت گرایی در عرصه سیاست هشدار داد و اعلام کرد این اقدام وحدت جامعه را از بین می برد و برای کل منطقه یک عامل تهدید محسوب می شود.

انتقاد جریان صدر از مالکی

خبرگزاری براثا گزارش داد: "زینب الطائی" عضو فراکسیون پارلمانی جریان صدر موسوم به "الاحرار" در اظهاراتی سئوال برانگیز گفت: نوری المالکی با سیاستهای تنش زای خود سعی در برانگیختن اختلافات طایفه ای دارد.

وی افزود: مالکی از آغاز نخست وزیری خود تاکنون منافع ملت و شرکای سیاسی خود را در نظر نگرفته است و هدف وی سیطره حزب اسلامی الدعوه بر نهادهای دولت است.