يك فيلسوف علم : فلسفه علم بدون تاريخ علم نابينا است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كوهن كه خود علاوه بر آشنايي با فلسفه ، فيزيكدان مطرحي است اين موضوع را در سخنراني اي كه در باب كتاب معروف فيليپ فرانك " قانون عليت و محدوديتهاي آن" صورت داده ابراز كرده است.

كوهن تصريح كرد كه يكي از وظايف مهمي كه بر دوش فيلسوفان علم وجود دارد آن است كه دريابند چرا و چگونه انديشه ها به وجود مي آيند و چرا بعضي از آنها ماندگار مي شوند و انديشه هاي ديگر مغفول مي مانند و مورد توجه قرار نمي گيرند.

كوهن البته معتقد است كه نمي توان از مفهوم "منطق اكتشاف علمي " به سادگي گذشت و توجه به اين منطق يقيناً نقشي بس مهم در مانايي نظريه اي علمي دارد اما تأكيد بر تاريخ به فيلسوف علم مدد مي رساند كه مشخصه هاي وضعيتي يك نظريه را نيز در كنار مؤلفه هاي معرفتي آن دريابد.

به نظر كوهن فيلسوفان علم به مدد خلل هاي زيادي كه به منطق اكتشاف علمي وارد شده است و كارهاي افرادي چون فايرابند نماد و نمود آنها هستند توانسته اند به اين رويكرد جديد عطف توجه نشان دهند. به اين جهت وضعيت فلسفه علم از نيمه دوم قرن بيستم به اين طرف با وضعيت پوزيتيويستي آن قبل از اين تاريخ متفاوت داست اما فيلسوفان علم هنوز هم نياز دارند تاريخ علم را بيش از پيش جدي بگيرند.