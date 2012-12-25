به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد اجرایی بیمه طلایی درمان بازنشستگان کشوری اعلام کرد: به منظور تسهیل در ارایه خدمات پزشکی و اطلاع رسانی به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت مرکز اطلاع رسانی بیمه طلایی درمان از روز شنبه نهم دیماه سال جاری آغاز خواهد شد و اپراتورهای این مرکز هر روز از ساعت 8 صبح تا 20 بعد از ظهر آماده پاسخگویی هستند.



بر اساس این گزارش ، تمامی بازنشستگان کشوری در سراسر کشور می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر بیمه طلایی درمان با تلفن‌های 88959371- 88959372 - 88959376 - 88967096 - 88967095 تماس بگیرند و یا به آدرس اینترنتی www.CSPF.ir مراجعه کنند.