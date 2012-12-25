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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

را‌ه‌اندازی مرکز اطلاع رسانی بیمه طلایی بازنشستگان

مرکز اطلاع رسانی بیمه طلایی بازنشستگان کشوری برای اطلاع رسانی پیرامون بیمه طلایی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد اجرایی بیمه طلایی درمان بازنشستگان کشوری اعلام کرد: به منظور تسهیل در ارایه خدمات پزشکی و اطلاع رسانی به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت مرکز اطلاع رسانی بیمه طلایی درمان از روز شنبه نهم دیماه سال جاری آغاز خواهد شد و اپراتورهای این مرکز هر روز از ساعت 8 صبح تا 20 بعد از ظهر آماده پاسخگویی هستند.

بر اساس این گزارش ، تمامی بازنشستگان کشوری در سراسر کشور می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر بیمه طلایی درمان با تلفن‌های 88959371- 88959372 - 88959376 - 88967096 - 88967095 تماس بگیرند و یا به آدرس اینترنتی www.CSPF.ir مراجعه کنند.
 
کد مطلب 1775420

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