محمد رویانیان اقتدار و محبوبیت سابق را ندارد/ باقری جانشین شیرینی!

جمشید زارع که ابتدای لیگ دوازدهم قائم مقام باشگاه پرسپولیس بود در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخاب بهروز منتقمی به عنوان قائم مقام جدید این باشگاه گفت: ایشان یک چهره ورزشی و هر جا که مشغول به خدمت بوده منشاء خیر بوده است. امیدوارم این تجربه بالا به کار پرسپولیس و کمک این تیم بیاید و بتواند شرایط پرسپولیس را که چندان هم مساعد نیست بهبود ببخشد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا منتقمی از وزارت ورزش و جوانان به باشگاه پرسپولیس و رویانیان تحمیل شده، گفت: به شخصه چیزی نشنیده ام که سازمان ورزش ایشان را به رویانیان تحمیل کرده باشد هر چند که اگر این امر اتفاق افتاده باشد حق قانونی وزارت ورزش است. به هر حال صد در صد از سهام باشگاه پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش است و این موضوع چیز عجیبی نیست. از این رو این اقدام کاملا قانونی و بر اساس مصلحت صحیح انجام شده است.

زارع در پاسخ به این سئوال که آیا فضای کار مناسبی در اختیار قائم مقام جدید باشگاه پرسپولیس قرار خواهد گرفت به خبرنگار مهر گفت: اگر فضای کار در اختیار آقای مقتنمی قرار گیرد ایشان می تواند کمک حال باشگاه باشد. من خودم اعتقاد دارم باشگاه پرسپولیس فاقد یک ساختار هدفمند و توانمند است. 10 ماه در این باشگاه مشغول به کار بودم و تمام کارها و فشارهای اجرایی باشگاه روی دوش من بود. قائم مقام جدید به شرطی که بتواند از تجاربش استفاده کند می تواند کمک حال باشد. همانطور که می دانید در پرسپولیس قائم مقام هم می تواند همه کاره و هم می تواند هیچ کاره باشد و این بستگی به نظر مدیر عامل دارد.

وی در خصوص جدایی اش از پرسپولیس گفت: شرایط کار برایم مهیا نبود. احساس می کردم دیگر مورد مشورت قرار نمی گیرم و در واقع بودنم منشاء اثر نیست. از طرف دیگر مدیر عامل یک باشگاه لیگ برتری که بهتر است اسم نیاورم هر شب خواب می دید که قرار است قائم مقام باشگاه پرسپولیس شود و هر روز هم مصاحبه می کرد که رویانیان به او پیشنهاد همکاری داده است.

وی افزود: وقتی دیدم رویانیان این موضوع را تکذیب نکرد از طرف دیگر ترسیدم ممکن است یک بیماری جسمی مثل سکته مغزی برای این مدیر عامل عزیز پیش بیاید به همین دلیل سریعا و شبانه استعفا دادم تا اگر قرار است زد و بندی و قول و قراری بین رویانیان و این آقای مدیرعامل منعقد شود سریع تر عملی شود.

زارع در خصوص مصاحبه های اخیر رویانیان مبنی بر خستگی از ادامه کار در فوتبال، تصریح کرد: متاسفانه آقای رویانیان در طول مدتی که در باشگاه پرسپولیس مشغول به کار بوده تمام فشارها را خودش به دوش کشیده است. مدیر عامل باید کمتر مصاحبه کند. مدیر عامل باید کمتر در مسائل ریز و جزئی دخالت کند.

قائم مقام پیشین پرسپولیس خاطرنشان کرد: به شدت معتقدم این مصاحبه ها و اظهارنظرهای بیش از اندازه موجب شد تا رویانیان از فوتبال زده شود. او به خوبی شرح وظایف را مشخص نکرد تا وظایف در باشگاه پرسپولیس به خوبی تقسیم نشود. ضمن اینکه ساختار هم ساختار مناسبی نبود. اینگونه شد که رویانیان تمام کارها را خودش انجام می دهد.

زارع افزود: شما ببینید اگر در همین جریان جدایی ژوزه و حضور یحیی گل محمدی در پرسپولیس در یک موضع اصولی به جریان می افتاد و فقط یک نفر حرف می زد افکار عمومی پذیرش این اتفاقات را داشت نه مثل حالا که به کلافی سردرگم تبدیل شده است از این روست که واقعا باید تقسیم وظایف مناسبی در باشگاه صورت گیرد و مدیر عامل تنها مواضع کلی و اساسی را با رسانه ها در میان بگذارد آن هم در یک کنفرانس خبری.

زارع تصریح کرد: مدیر روابط عمومی سابق، سخنگو و معاونان باشگاه باید بیشتر با وظایف خود آشنا شوند. اما چون باشگاه پرسپولیس آدم های توانمندی برای چنین پست هایی نگذاشتند رویانیان مجبور است که جور همه را بکشد و این اشکال اساسی است که به ایشان وارد است.

جمشید زارع در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: به اعتقاد من با حضور قائم مقام جدید، آقای رویانیان بهتر است کمتر در تیررس دوربین ها و صدا و سیما قرار بگیرد. به هر حال به غیر از رویانیان 17 مدیر عامل در باشگاه های دیگر مشغول به کار هستند اما آیا این مدیر عامل ها به اندازه آقای رویانیان مصاحبه می کنند؟ به طور جدی معتقدم که این مصاحبه ها و اظهارنظرهای بیش از اندازه باعث کاهش محبوبیت و اقتدار اولیه رویانیان شده است. می دانم که ایشان از این حرف من دلخور خواهند شد اما خود او هم این موضوع را خواهد پذیرفت.

وی در خصوص اختلافات پیش آمده میان پرسپولیس و مانوئل ژوزه بیان کرد: ما این مربی پرتغالی را با سلام و صلوات به ایران آوردیم و بدون اینکه قراردادش منعقد شود برای او کنفرانس مطبوعاتی ترتیب دادیم. تمام خواسته های او را برآورده کردیم. از حضور 4 دستیار خارجی تا عدم حضور مربی ایرانی بر روی نیمکت به واقع حرفه ای عمل نکردیم. رویانیان در مقابل دوربین های تلویزیونی اعلام کرد که آقای ژوزه ایران را دوست دارد، مردم ایران را دوست دارد و یک مربی کاملا حرفه ای است.

زارع افزود: پس چطور می شود که به یکباره این مربی پرتغالی تصمیم بگیرد که شبانه از ایران فرار کند. مطمئن باشید برخوردهایی نظیر آنچه که چند لیدر به دستور یکی از اعضای باشگاه در مقابل هتل محل اقامت ژوزه جمع می شوند و داد و فریاد راه می اندازند تمام اصول حرفه ای کشور ما را زیر سئوال می برد. باید قبول کنیم که ما با ژوزه قرارداد حرفه ای نبستیم و باید قبول کنیم در مورد این مربی پرتغالی حرفه ای عمل نکردیم.

قائم مقام سابق باشگاه پرسپولیس در پایان در خصوص کادر فنی جدید و حضور چهره های جدیدی چون یحیی گل محمدی و کریم باقری در کادر فنی این تیم گفت: برای این عزیزان آرزوی موفقیت می کنم و مطمئنم که می توانند با همت و جدیت پرسپولیس را از این شرایط و بحران خارج کنند.

وی افزود: پیشنهاد من در این خصوص به آقای رویانیان این است که حالا که قائم مقام ورزشی برای پرسپولیس آورده اند دست از لجاجت و لجبازی برداشته و به جای آقای سعید شیرینی که در عمر خود هیچ سابقه ورزشی نداشته ندارد، یک چهره ورزشی و واجد شرایط را برای سرپرستی تیم پرسپولیس انتخاب کند. در شرایط فعلی کریم باقری بهترین و اصلح ترین گزینه است تا هم مشکل نشستن او بر روی نیمکت حل شود و هم بتواند با حضور بر روی نیمکت به یحیی گل محمدی مشاوره فنی بدهد.

قائم مقام پیشین باشگاه پرسپولیس افزود: به طور قطع این کار محاسن زیادی برای پرسپولیس در نیم فصل دوم خواهد داشت. ضمن اینکه با این تصمیم به واسطه شناخت عمیقی که از 10 ماه حضورم در باشگاه پرسپولیس دارم می دانم که تک تک بازیکنان و حتی اعضای کادر پزشکی و تدارکات از دست آقای شیرینی خلاص می شوند. به هر حال کافیست کمی به درد دل های این عزیزان گوش دهید تا متوجه شوید منظورم چیست.