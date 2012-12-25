دشمنان سعی دارند رشد جمعیتی کشور را به هم بزنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی صبح سهشنبه در دیدار مدیرکل ثبت احوال کشور و هیئت همراه که در شبستان حضرت امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به حساسیتهای موجود در ارائه آمار درست درباره اسناد هویتی هموطنان گفت: بخشی از مشکلات گذشته که در سخن مقام معظم رهبری کاملا مشخص بود، به گونهای نداشتن اطلاعات درست و به موقع مردم کشور از آمار موجود و تاثیر منفی آن بر رشد جمعیت بود.
وی ضمن اشاره به اقدام و تأکید به موقع مقام معظم رهبری در افزایش جمعیت کشور تصریح کرد: بعضی از مسئولان مطلع نبودند که کشور از لحاظ جمعیتی مشکل پیدا کرده است که مقام معظم رهبری با چشم بیداری که داشتند، نسبت به این مسئله هشدار دادند؛ مسئولان نیز بر حسب وظیفه، باید پیگیر اجرای منویات معظمله که مصلحت کشور در آن است، باشند.
توطئه دشمنان درباره ترویج سبکهای غربی
تولیت آستانه مقدسه قم در ادامه به توطئه دشمنان درباره ترویج سبکهای غربی در زندگی ما اشاره کرد و افزود: دشمنان با معیارها و ضوابطی که برای خود تعریف کردهاند، به همراه شیطنتها و مکر و حیلههایشان، در بعضی کشورها تلاش میکنند رشد جمعیت آنها همانگونه که باب میل خودشان است، پیش برود.
وی اضافه کرد: دشمنان سعی دارند رشد جمعیتی را به هم بزنند، چرا که پیشرفت آنها در نابسامانی دیگران و آبادی آنها در تخریب جوامع است که قشر تحصیل کرده جزو اولویتهای دشمنان به شمار میرود.
توجه به حفظ درست اسناد هویتی
حجت الاسلام سعیدی ضمن توصیه به ثبت احوال کشور درباره حفظ درست اسناد هویتی مردم افزود: اگر شجرهنامهها و ارتباط نسلها و نسبها درست تنظیم نشود، جامعه با مشکلاتی مواجه میشود که عرصه را برای جاعلان اسناد فراهم میآورد.
وی در این باره افزود: کار ثبت احوال عملی کاملا خالص است، به گونهای که تنظیم سندها و هویت افراد جامعه را بر عهده دارد و اطلاعات درست در این عرصه، به دین و ملیت مردم مربوط میشود.
امام جمعه قم در پایان افزود: بنی امیه از افرادی بودند که اسناد هویتی مردم را تحریف میکردند و جاعل اسناد هویتی مردم بودند؛ آنها با این کار جامعه را دچار مشکل میکردند تا اهداف شوم خود را اجرایی سازند.
در ابتدای این نشست، ناظمی اردکانی، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در سخنانی گزارشی از فعالیتهای این سازمان ارائه داد و به تشریح رویکردهای جدید ثبت احوال کشور پرداخت.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم، با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به برنامههای افزایش جمعیت، به تبیین عوامل مشکلات به وجود آمده در این عرصه پرداخت و گفت: دشمنان سعی دارند رشد جمعیتی را به هم بزنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی صبح سهشنبه در دیدار مدیرکل ثبت احوال کشور و هیئت همراه که در شبستان حضرت امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به حساسیتهای موجود در ارائه آمار درست درباره اسناد هویتی هموطنان گفت: بخشی از مشکلات گذشته که در سخن مقام معظم رهبری کاملا مشخص بود، به گونهای نداشتن اطلاعات درست و به موقع مردم کشور از آمار موجود و تاثیر منفی آن بر رشد جمعیت بود.
نظر شما