  1. فرهنگ و ادب
۵ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

جلد دوم قصه‌های امیرعلی رونمایی می‌شود

جلد دوم قصه‌های امیرعلی رونمایی می‌شود

جلد دوم «قصه‌های امیرعلی» در فرهنگسرای ابن سینا رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از جلد دوم داستان‌های امیرعلی نبویان با عنوان «قصه‌های امیرعلی» پنجشنبه هفته جاری در فرهنگسرای ابن سینا برگزار می‌شود.

این کتاب در قالب یک برنامه خودمانی ساعت 17 روز پنجشنبه 7 دیماه در فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک غرب رونمایی خواهد شد.

این برنامه از سوی مدیریت فرهنگی، هنری منطقه 2 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

«قصه‌های امیرعلی» نوشته امیرعلی نبویان برگرفته از اتفاقات روزمره است که در جامعه، میان دوستان، اقوام، دانشگاه و... دیده می‌شود.

امیرعلی نبویان متولد سال 1359 و فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی مازندران است. وی خود درباره این کتاب نوشته است: «این قصه‌ها، شکرخدا اتوبیوگرافی نیستند و تمامش ساخته این ذهن مشوش ژولیده است! امیدوارم که دوستان، آنچه قلم نحیف و سواد خفیف بنده مرتکب شده، به بزرگواری ببخشند».
 
 

کد مطلب 1775437

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