توجه به کتابخوانی در جامعه کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رحمانی ظهر سه شنبه در جلسه نهاد کتابخانه های عمومی زنجان توجه به امر مهم کتاب و کتابخوانی را بسیار مهم اعلام کرد وافزود: توجه و ترویج کتابخوانی در جامعه توسعه بیشنش مردم را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت:اگر مردم با اصرار نهان کتابخوانی آشنا شوند و بدانند که کتاب چقدر در زندگی آنها موثر است در آن صورت است که متابخوانی در جامعه توسعه پیدا می کند.

مدیر ورزش و جوانان استان زنجان گفت: در مردم باید انگیزه کتابخوانی ایجاد شود و در راستای تحقق این امر مهم و کلیدی دستگاههای اجرایی باید این انگیزه را در مردم پرورش دهند.

رحمانی تاکید کرد: خانواده مهمترین نهادی است که می تواند در امر کتابخوانی مفید باشد چرا که خانواده ها باید از اوایل تولد فرزندان آنها را با فرهنگ کتاب و کتابخوانی آشنا کنند.

وی در ادامه گفت: در جامعه باید عرصه های کتابخوانی را باید بیشتر کرد.

مدیر کل تربیت بندی استان زنجان یاد آورشد: نباید فقط به دنبال ساخت و سازبود بلکه باید کارها را عملیاتی کرد و به نتیجه مطلوب رسید .

رحمانی افزود: باید موانع پیش روی امر کتابخوانی شناسایی شود و این امر هم بر عهده دستگاههای اجرایی است.

وی تصریح کرد: در مدارس باید کتاب و کتابخوانی را ترویج داد و هر مدرسه را به یک کتابخانه تبدیل کرد.