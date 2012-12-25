به گزارش خبرگزاری مهر، کرمرضا پیریایی در نشست با مسولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان، طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل چنین نشست هم اندیشی، اظهار کرد: به فضل الهی و با برنامه ریزی های صورت گرفته، روند خوبی در پرداختن به مباحث و موضوعات اساسی حوزه علمی و فرهنگی استان شکل گرفته است.



وی با بیان این که این نشست جزء ده نشست برگزار شده با مسئولان و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه های استان در ماه های اخیر محسوب می شود، افزود: این مسیر را تا دستیابی به اهداف مدنظر و رسیدن به خروجی مناسب ادامه خواهیم داد.



استاندار قم با اشاره به این که محیط های دانشگاهی استان قم، باید الگو و جزء ارزشی ترین محیط های علمی کشور باشند، وظایف مراکز فرهنگی و دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان در این زمینه را مهم و خطیر خواند و گفت: اجرای طرح های بینشی و اعتقادی همانند ضیافت اندیشه و معرفت افزایی اساتید به عنوان یک نیاز جدی باید در برنامه های اولویت دار دانشگاه های استان قرار گیرد.



پیریایی همچنین لزوم برنامه ریزی مناسب برای استفاده از ظرفیت های ویژه قم در کمک به ارتقاء وضعیت فرهنگی دانشگاه های کشور را یادآور شد و افزود: قم می تواند کمک شایانی را به مباحث تحول در علوم انسانی، ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی و به طور کلی تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه مباحث فرهنگی دانشگاه ها و اسلامی شدن محیط های علمی کشور داشته باشد.



ارتقای سطح بینش دینی در دانشگاه‌ها



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان نیز در این جلسه، با اشاره به فعالیت های فرهنگی انجام گرفته درسطح دانشگاه های استان، گفت: ارتقای سطح بینش دینی و نهادینه شدن معارف اسلامی در دانشگاه ها، ماموریت ویژه نهاد می باشد.



حجت الاسلام محمد مهدی کرمی با تأکید بر اجرای طرح های هدفمند فرهنگی در دانشگاه ها و قدردانی از تلاشها و زحمات استاندار قم در این زمینه اظهار کرد: معرفت افزایی اساتید، ضیافت اندیشه، سیر مطالعاتی کتب اندیشمندان و حلقه های معرفت دانشجویی از جمله طرح هایی هستند که شروع خوبی در استان داشته اند و امیدواریم با حمایت های مسئولان این روند تداوم یابد.

