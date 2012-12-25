ایران خاورمیانه را تهدید نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت نشنال، در تحقیق این دو کارشناس آمده که عربستان سعودی، مصر و ترکیه به عنوان دیگر کشورهای مهم خاورمیانه بعید است که به دنبال ساخت سلاح هسته ای بروند.

در این تحقیق که توسط "کریستوفر هابز" و "متیو موران" نوشته شده اینطور عنوان شده که در خاورمیانه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد گسترش تسلیحات هسته ای اجتناب ناپذیر است. اسرائیل هم اکنون به عنوان تنها دارنده تسلیحات هسته ای در خارومیانه مطرح است و چهار دهه از دستیابی تل آیو به سلاح هسته ای می گذرد و این در حالی است که دیگر کشورهای خاورمیانه بدنبال سلاح هسته ای نرفته اند.

برهمین اساس می توان گفت که "ازدیاد موجب ازدیاد" نشده است . علاوه بر آن همچنین در شمال شرقی آسیا تسلیحات هسته ای کره شمالی موجب نشده که کشورهایی همچون ژاپن و یا کره جنوبی به دنبال سلاح هسته ای باشند و این در حالی است که این دو کشور برنامه های پیشرفته ای برای استفاده از انرژی هسته ای دارند.

این دو کارشناسان در ادامه به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و همچنین غنی سازی اورانیوم اشاره کرده و می نویسند : این فعالیت ایران موجب نمی شود که کشورهای دیگر برای دستیابی به سلاح هسته ای هجوم بیاورند.

البته در خاورمیانه مواردی وجود دارد که نشان می دهد دیگر کشورهای خاورمیانه نیز در گذشته برنامه هسته ای داشته اند برای مثال عراق در دهه 1970 این برنامه را دنبال می کرد که حمله اسرائیل موجب توقف آن شد.

در سال جاری میلادی نیز کشورهایی چون ترکیه، مصر و عربستان سعودی اعلام کردند که دنبال نکردن برنامه های نظامی هسته ای جزو منافع اصلی آنها محسوب می شود.

علاوه بر آن این سه کشور عضو NPT (معاهده منع گسترش سلاح های کشتار جمعی بوده و بر خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای تاکید دارند.

اما در این میان برخی کارشناسان وجود دارند که معتقدند برنامه هسته ای ایران موجب تحریک دیگر کشورهای خاورمیانه برای کسب سلاح هسته ای می شود. یکی از این افراد "پیتر جنکینز" سفیر سابق انگلیس در آژانس بین المللی انرژی اتمی است که می گوید ادامه برنامه هسته ای ایران موجب تحریک کشورهایی چون عربستان برای ساخت و یا دستابی به سلاح هسته ای می شود.

البته مشکل بتوان تصور کرد که آمریکا به عنوان مهمترین متحد عربستان، در قبال برنامه هسته ای نظامی عربستان سکوت پیشه کند. همچنین مقامات عربستانی نیز روابط دوستانه خود با آمریکا را بواسطه این قبیل برنامه ها به خطر نمی اندازند.

البته در این رابطه شایعاتی وجود دارد که می گوید اگر ایران دست به آزمایش هسته ای بزند، عربستان نیز از کلاهک هسته ای خود که آنرا از پاکستان خریداری کرده پرده برداری می کند.

در همین رابطه روزنامه تایمز لندن در ماه فوریه به نقل از یک دیپلمات عربستانی نوشته بود: از لحاظ سیاسی این کاملا غیر قابل قبول است که ایران قابلیت هسته ای داشته باشد و عربستان فاقد آن باشد.

در ادامه این گزارش، به نقل از جنکینز به ترکیه اشاره شده که به عنوان عضوی از ناتو با اتحاد جماهیر شوری که به سلاح هسته ای مجهز بود همسایه بود اما با این وجود هیچ تلاشی برای کسب سلاح هسته ای انجام نداد.

"مارک فیتزپاتریک" از کارمندان سابق وزارت خارجه آمریکا و از کارشناساسن فعلی موسسه بین المللی تحقیقات استراتژیک لندن، نیز در این رابطه می گوید: اگر ایران به سلاح هسته ای دست پیدا کند الزاما موجب آغاز مسابقه تسلیحات هسته ای در خاورمیانه نمی شود اما موجب خواهد شد تا یک و یا تعداد بیشتری از کشورهای خاورمیانه استراتژی های امنیت خود را مورد بازبینی قرار بدهند.

به اعتقاد فیتزپاتریک، می توان متصور شد که در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته ای عربستان سعودی بخواهد با آن به رقابت برخیزد.