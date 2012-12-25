حجت الاسلام غلامرضا شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته 92 گروه بازرس به تمامی نهادها، سازمان ها و ادارات استان اعزام شدند.

وی اظهارداشت: خوشبختانه در بخش ظاهری موضوع امر به معروف و نهی از منکر در سیستم اداری موفقیت های خوبی کسب شد اما در بعد ساختاری نیازمند تلاش بیشتری است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان بر لزوم ترویج و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و گفت: تذکر لسانی امروز از وظایف اصلی مردم است که در صورت استمرار بسیار نتیجه بخش خواهد بود.

وی افزود: با توجه به هجمه‌ های فرهنگی دشمنان اجرای این فریضه مهم در جامعه می ‌تواند جوانان را از بسیاری انحرافات نجات دهد و آنان را به راه مستقیم و درست هدایت کند.

حجت الاسلام شفیع زاده با بیان اینکه جوانان امروز بیش از هر زمان دیگری به‌ آموزه ‌های دینی نیازمند هستند، اظهارداشت: مسئولان دینی باید فعالیت‌ های بیشتری را در زمینه ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه انجام دهند.

وی ادامه داد: اجرای این فریضه مهم الهی در جامعه از بروز بسیاری از مشکلات و نارسایی ‌های اجتماعی جلوگیری و باعث جامعه ‌ای سالم می ‌شود.