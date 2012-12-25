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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

پور رضا:

افزایش تولیدات داخلی در تجهیزات صنعت برق سبب خودکفایی از تولیدات خارجی است

افزایش تولیدات داخلی در تجهیزات صنعت برق سبب خودکفایی از تولیدات خارجی است

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق گفت: باید برای خودکفایی در زمینه تجهیزات تولید، انتقال وتوزیع برق تولید داخلی را افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پور رضا ظهر سه شنبه در نشست خبری همایش اتوماسیون صنعت برق که در شرکت برق منطقه‌ای خراسان برگزار شد اظهار کرد: شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مصرف کننده تجهیزات هوشمند سازی برق باید در فرآیند تولید داخلی تجهیزات هوشمند سازی صنعت برق فعال شوند.

دبیر اجرایی نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق بیان کرد: سیستم‌هایی که تولید، انتقال و توزیع برق را در کشور کنترل می‌ کنند تولیدات خارجی هستند و باید برای حالت‌های اضطراری تولید داخل را افزایش داد.

پور رضا افزود: در صورتی که تولیدات داخل کشور را در این زمینه افزایش بدهیم می توانیم بر مشکلات واردات تجهیزات پیروز شویم.

وی افزود: باید در زمینه افزایش تولیدات داخلی و بومی‌ سازی در زمینه تجهیزات هوشمند سازی صنعت برق اقدامات موثرتری داشته باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه تمام شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط باید شناسایی شوند افزود: با شناسایی کردن شرکت‌هایی که به نوعی با اتوماسیون صنعت برق ارتباط دارند این دستگاه‌ها را با بومی سازی تجهیزات درگیر باید کرد.

پور رضا تاکید کرد: این موضوع کاملا علمی است و به طور مسلم دانشگاه‌ها تاثیر زیادی در هوشمندسازی برق خواهند داشت.

وی گفت: خراسان به عنوان قطب ساخت تجهیزات هوشمندسازی صنعت برق شناخته شده است و هدف این است که شرکت‌ها با همکاری و تعامل نیاز کشور در زمینه تجهیزات اتوماسیون و هوشمندسازی صنعت برق را برطرف کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: با خود کفایی در زمینه تجهیزات هوشمند سازی صنعت برق کشور نگرانی‌های مرتفع و صرفه‌جویی اقتصادی زیادی برای کشور حاصل می‌شود.

پور رضا بیان کرد: شرکت توانیر، شرکت برق منطقه‌ای خراسان، دانشگاه فردوسی، سازمان پدافند غیرعامل و شرکت برق منطقه‌ای اصفهان نیز در این زمینه فعالیت دارند.

وی از ارسال  بیش از 200 مقاله به دبیرخانه کنگره و شرکت چهار هزار متخصص در این همایش خبر داد و افزود: مهلت ارسال مقالات که  تا 20 دی ماه تمدید شد.

جامعه هدف این کنگره بخش‌های صنعتی، دانشگاه و شرکت‌های مصرف کننده تجهیزات است و 250 دانشگاه و 50 شرکت دولتی و حدود 150 شرکت خصوصی فراخوان شده اند.

کد مطلب 1775452

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