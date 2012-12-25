گسترش فرهنگ قرآنی از مهمترین اهداف همایش قرآنی پلیس در زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام منصور سمائی در پنجمین جشنواره قرآنی افزود: قرآن کریم امید بخش همه بشریت است و برای طول زندگی انسان برنامه مشخص و مدونی دارد.

وی اظهار داشت: دشمنان نمی توانند با اهانت به این کتاب آسمانی نور الهی را خاموش کنند و قرآن کریم همیشه محفوظ خواهد ماند و امروز عمل به قرآن کریم می تواند دنیا را از همه تباهی ها و جنایات نجات دهد، قرآن برای همه دوران هاست و مهم ترین منبع فیض خداوند بر بندگان است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان زنجان گفت: ایجاد امنیت اجتماعی و نهادینه کردن آن با برقراری امنیت روانی در جامعه همراه است و قرآن بهترین و زیبا‌ترین راهکار‌ها را برای ارتقای امنیت اجتماعی مطرح کرده است.

حجت السلام سمائی تاکید کرد: برای رسیدن به یک جامعه سالم و عاری از جرائم در هیچ زمانی از رهنمود‌های قرآن بی نیاز نیستیم و بدون بهره گیری از آن نمی‌توانیم به جامعه‌ی امن دست یابیم.

در ادامه این مراسم از از خادمان قرآنی تجلیل شد و قرائت قرآن توسط قاریان بین المللی، اجرای تواشیح و اهداء جوائز به برندگان مسابقات قرآن از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید

رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی استان زنجان با اشاره به شناسایی و دستگیری یک سارق اینترنتی به مردم گفت : اطلاعات حساب بانکی خودرا در اختیار دیگران قرار ندهند.

سرگرد نصرت امیری افزود: فردی با ارئه شکوائیه ای به پلیس فتا مراجعه و از برداشت مبلغ هفت میلیون ریال از حساب عابر بانکش اعلام شکایت کرد.

وی اظهار داشت: این فرد به ماموران گفت حدود سه سال پیش رمز عابر بانکم را در اختیار فردی قرار داده ام و اکنون تصور می کنم که این مبلغ از طرف این فرد برداشت شده است.

رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی استان زنجان گفت: تحقیقات در این زمینه آغاز و ماموران دریافتند این مبلغ از طریق سه نفر به صورت اینترنتی برداشت و صرف خرید شارژ تافن همراه قرار گرفته است.

سرگرد امیری تاکیدکرد: ماموران با بررسی سرنخ های موجود موفق شدند برداشت کننده وجه را شناسایی و دستگیر کنند

وی، با هشدار به مردم مبنی بر اینکه اطلاعات حساب خود را در اختیار دیگران قرار ندهید افزود : متهم در بازجوئی فنی بعمل آمده و در مواجه با ادله های موجود به بزه ارتکابی اعتراف که اقدام قانونی در حال انجام است.



شکار غیرمجاز از یک شکارچی درشهرستان ماهنشان کشف شد



فرمانده انتظامی شهرستان ماهنشان از توابع استان زنجان ،از دستگیری یک شکارچی غیر مجاز توسط ماموران پاسگاه دندی خبر داد و گفت: از این متهم یک راس قوچ که به صورت غیر مجاز شکارشده بود کشف شد.



سرهنگ بروز مهدیخانی افزود: از این متهم یک راس قوچ که به صورت غیرمجاز شکارشده بود، کشف شد.



وی اظهار داشت: در پی اعلام یکی از محیط بانان شهر دندی مبنی برحضور یک شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده، موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران پاسگاه دندی شهرستان ماهنشان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهنشان گفت: بلافاصله ماموران با همکاری عوامل گشت محیط زیست به محل مورد نظراعزام و متهم را با یک دستگاه سواری پراید مشاهده و دستگیر کردند.

سرهنگ مهدیخانی تاکید کرد: در بازرسی از خودرو متهم یک راس قوچ ارمنی به وزن تقریبی 70 کیلوگرم که از سمت ران پای راست مورد اثابت گلوله قرار گرفته بود کشف شد.

وی افزود: همچنین در بازرسی از این خودرو یک قبضه اسلحه شکاری برنو، 21تیر فشنگ و دو دوربین شکاری کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهنشان یادآورشد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

