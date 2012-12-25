گسترش فرهنگ قرآنی از مهمترین اهداف همایش قرآنی پلیس در زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام منصور سمائی در پنجمین جشنواره قرآنی افزود: قرآن کریم امید بخش همه بشریت است و برای طول زندگی انسان برنامه مشخص و مدونی دارد.
وی اظهار داشت: دشمنان نمی توانند با اهانت به این کتاب آسمانی نور الهی را خاموش کنند و قرآن کریم همیشه محفوظ خواهد ماند و امروز عمل به قرآن کریم می تواند دنیا را از همه تباهی ها و جنایات نجات دهد، قرآن برای همه دوران هاست و مهم ترین منبع فیض خداوند بر بندگان است.
رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان زنجان گفت: ایجاد امنیت اجتماعی و نهادینه کردن آن با برقراری امنیت روانی در جامعه همراه است و قرآن بهترین و زیباترین راهکارها را برای ارتقای امنیت اجتماعی مطرح کرده است.
حجت السلام سمائی تاکید کرد: برای رسیدن به یک جامعه سالم و عاری از جرائم در هیچ زمانی از رهنمودهای قرآن بی نیاز نیستیم و بدون بهره گیری از آن نمیتوانیم به جامعهی امن دست یابیم.
در ادامه این مراسم از از خادمان قرآنی تجلیل شد و قرائت قرآن توسط قاریان بین المللی، اجرای تواشیح و اهداء جوائز به برندگان مسابقات قرآن از دیگر برنامه های این جشنواره بود.
اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید
رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی استان زنجان با اشاره به شناسایی و دستگیری یک سارق اینترنتی به مردم گفت : اطلاعات حساب بانکی خودرا در اختیار دیگران قرار ندهند.
سرگرد نصرت امیری افزود: فردی با ارئه شکوائیه ای به پلیس فتا مراجعه و از برداشت مبلغ هفت میلیون ریال از حساب عابر بانکش اعلام شکایت کرد.
وی اظهار داشت: این فرد به ماموران گفت حدود سه سال پیش رمز عابر بانکم را در اختیار فردی قرار داده ام و اکنون تصور می کنم که این مبلغ از طرف این فرد برداشت شده است.
سرهنگ بروز مهدیخانی افزود: از این متهم یک راس قوچ که به صورت غیرمجاز شکارشده بود، کشف شد.
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