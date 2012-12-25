نخستین گنجینه تنوع زیستی خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبر نگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از این گنجینه زیستی استان، اظهارداشت: تاکنون 900 میلیون ریال برای راه اندازی این گنیجنه در استان هزینه شده است.

حمیدرضا صالحی بیان کرد: این گنجینه در فضایی با 200 متر مربع و حجم مترمکعب آماده شده است.

وی با بیان اینکه تمامی گونه های جانوری موجود در مناطق حفاظت شده استان به صورت تاکسیدرمی در این فضا جمع آوری شده اند، افزود: این گنجینه در قالب ساخت "دیاروما" یا بازسازی زیستگاه ها در قالب ماکت آماده سازی شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ایجاد تمام عناصر موجود در زیستگاه ها مانند وضعیت توپوگرافی گیاهی و چشم انداز آن گونه های جانوری موجود در آن پوشش زیستگاه نیز به صورت تاکسی درمی در معرض دید عمومی قرار گرفته است.

به گفته وی در این گنجینه زیستگاه های مختلف استان شامل زیستگاه کوهستان مانند منطقه حفاظت شده شاسکوه، زیستگاه تپه ماهور درمیان، زیستگاه دشتی مانند منطقه پیشنهادی حفاظت شده علی حیدر در بشرویه، زیستگاه کویری منطقه حفاظت شده مظفری فردودس، زیستگاه تالابی مانند تالاب کجی نمکزار نهبندان، زیستگاه رودخانه ای رودخانه فرخی قاین ایجاد شده است.

صالحی به مزایای راه اندازی این گنیجنه زیستی در استان اشاره کرد و ادامه داد: این گنجینه به عنوان آرشیو علمی مورد استفاده اقشار مختلف دانشجویان، دانش آموزان، کودکان، محققان و پژوهشگران استان قرار گرفته و همچنین برای هنرمندان به عنوان طراحی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی در خصوص گونه های جانوری جمع آوری شده در این مکان، تصریح کرد: گونه های جمع آوری شده از متخلفان، گونه هایی که از شکارچیان دارای پروانه شکار خریداری شده و یا گونه هایی که دارای جراحتی شده و قادر به حیات نبوده و توسط شهروندان تحویل شدند، در این گنجینه در معرض دید قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه گنجینه تنوع زیستی استان به صورت دائمی در این اداره کل راه اندازی شده است، یادآور شد: همچنین گونه های جانوری این گنجینه نیز قابل گسترش بوده و با توقیف محموله های متخلفان به این گونه ها افزوده خواهد شد.