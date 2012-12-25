بازدید حاکم دبی از نیروهای سرکوبگر اماراتی/واکنشها به ضرب و شتم یک شهروند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، "محمد بن راشد آل مکتوم" حاکم دبی امروز از یکی از واحدهای سپر جزیره وابسته به امارات در بحرین دیدار کرد.

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند : برخی مسئولان ارشد بحرین، از وی استقبال کردند.

خبر دیگر اینکه منابع حقوقی بحرین بیان کردند: دادستانی بحرین حبس یوسف المحافظه مسئول مرکز حقوق بشر بحرین را برای مدت پانزده روز دیگر تمدید کرده است.

این در حالی است که جمعیت الوفاق با اشاره به حبس المحافظه اعلام کرد: بازداشت المحافظه نشانه بی توجهی آشکار رژیم بحرین به وضع حقوق بشر است.

خبر دیگر اینکه پس از انتشار تصاویر سیلی زدن یک افسر رژیم بحرین به صورت یک شهروند این موضوع با واکنشهای مختلفی روبرو شده است.

پایگاههای وابسته به مخالفان بحرینی اعلام کردند: بیانیه سریع وزارت کشور بحرین و ارجاع پلیس به دادگاه نظامی به دنبال پخش کلیپ تصویری نتوانست خشم مردم را مهار کند و این اقدام از سوی اهل تسنن و شیعیان مورد انتقاد قرار گرفت و همگان آن را به مثابه اقدامی توهین آمیز به ملت بحرین دانستند.

محمد العثمان روزنامه نگار بحرینی گفت : واقعه ای که در منطقه "عالی" اتفاق افتاد ممکن است که در المحرق،الرفاع یا هر منطقه دیگری رخ دهد.

فردی دیگر که خواست نامش فاش نشود در این باره اظهار داشت : پدر چشمان پسرش را بسته نگه داشته است تا شاهد سیلی خوردن پدرش نباشد.

خلیل المرزوق یکی از اعضای جمعیت الوفاق بحرین گفت : این یک اقدام شخصی نبود، بلکه از سوی رژیم ساماندهی می شود زیرا اگر حمایت مقام بالاتر نبود، این نظامی شهروند بحرینی را در برابر دیدگان فرزندنش سیلی نمی زد.

جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای در این باره آورده است : صحنه سیلی زدن یک نظامی رژیم بر صورت یک شهروند بحرینی، اوج وحشی گری نظامیان را نشان می دهد.

در این بیانیه آمده است : سیلی زدن یک نظامی بحرینی بر صورت یک شهروند در منطقه ای که هیچ تدابیر امنیتی وجود ندارد نشانه برخورد ناشایست آنها با مردم و خط مشی فاسد نظامیان است.

الوفاق بیان کرد: صحنه سیلی زدن بر صورت یک شهروند موضوعی عادی برای مزدورانی است که رژیم آنها را جذب کرده است.

در این بیانیه آمده است : صحنه سیلی زدنهای مکرر این نظامی بر صورت شهروند بحرینی و سکوت این شهروند در حالی که فرزندش در کنارش بود سبب وحشت این کودک شده است.

الوفاق بیان کرد: نظامیان رژیم به جای اینکه اسباب آرامش مردم بحرین را فراهم آورند، در راستای ایجاد رعب و و حشت در میان آنها حرکت می کنند و این سندی دیگر از نبود اخلاق و انسانیت نزد نظامیان رژیم است.

جمعیت الوفاق در بیانیه خود آورده است : این صحنه در سایه سکوت و رضایت حاکمان بحرین و در ادامه توهین به شرافت و کرامت مردم بحرین است و عاملی برای اصرار ملت برای رسیدن به خواسته های مشروع و حرکتی به سوی دموکراسی محسوب می شود.

الوفاق بیان کرد: این صحنه نیز به جنایات و موارد فراوان نقض حقوق بشر رژیم افزوده می شود. به ویژه اینکه شکنجه مخالفان در بازداشتگاهها و شکنجه گاهها با علم کامل مقامات رژیم انجام می شود.