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۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۰۹

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي هشدار داد:

افزايش بيماري هاي سل، تب مالت و مالاريا در ايران

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران گفت: بيماري هاي سل، تب مالت و مالاريا در كشور رو به افزايش است.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر ايرج خسرونيا در حاشيه برگزاري شانزدهمين كنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران افزود: اين بيماري ها بيشتر از طريق رفت و آمدهاي افراد غير بومي از مرزهاي پاكستان- افغانستان و عراق به ايران منتقل شده و در صورت عدم كنترل ممكن است تعداد زيادي از شهروندان به اين بيماري ها مبتلا شوند.

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه بيماري سل برخي از اين مهاجران، نظير مهاجران افغاني از نوع سل مقاوم به درمان است، بنابراين ميزان انتشار افزايش مي يابد و هزينه زيادي به كشور تحميل مي شود.

خسرونيا توصيه كرد: مسوولان وزارت بهداشت و دولت ضمن كنترل مرزها به ويسله گسترش قرنطينه ها و انجام واكسيناسيون از گسترش و شيوع بيشتر اين بيماري ها جلوگيري كنند.

گفتني است، شانزدهمين كنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران تا 13 ارديبهشت ماه ادامه دارد.

کد مطلب 177547

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