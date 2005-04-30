افزايش بيماري هاي سل، تب مالت و مالاريا در ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر ايرج خسرونيا در حاشيه برگزاري شانزدهمين كنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران افزود: اين بيماري ها بيشتر از طريق رفت و آمدهاي افراد غير بومي از مرزهاي پاكستان- افغانستان و عراق به ايران منتقل شده و در صورت عدم كنترل ممكن است تعداد زيادي از شهروندان به اين بيماري ها مبتلا شوند.

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه بيماري سل برخي از اين مهاجران، نظير مهاجران افغاني از نوع سل مقاوم به درمان است، بنابراين ميزان انتشار افزايش مي يابد و هزينه زيادي به كشور تحميل مي شود.

خسرونيا توصيه كرد: مسوولان وزارت بهداشت و دولت ضمن كنترل مرزها به ويسله گسترش قرنطينه ها و انجام واكسيناسيون از گسترش و شيوع بيشتر اين بيماري ها جلوگيري كنند.

گفتني است، شانزدهمين كنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران تا 13 ارديبهشت ماه ادامه دارد.