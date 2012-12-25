ووشوکاران برتر استان زنجان شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم رقابت‌های درون‌ادرویی انتخابی ووشو استان در بخش ساندا با برگزاری چند دیدار به انجام رسید که طی آن دو وزن در رده سنی جوانان و دو وزن نیز در رده سنی بزرگسالان به مصاف هم رفتند تا در پایان این مرحله، تکلیف تیم ساندای زنجان برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی کشور مشخص شود.

در وزن منهای 70 کیلوگرم جوانان، ابتدا علی بخشندگان به مصاف محمدامین نصیری رفت که در این بازی، نصیری توانست حریف خود را با موفقیت پشت سر بگذارد، آنگاه در بازی دوم این وزن نیز نصیری در برابر جواد کرمی قرار گرفت تا در نهایت، کرمی به عنوان نفر اول این وزن شناخته شود. در وزن منهای 75 کیلوگرم نیز فریبرز مسگری با پشت سر گذاشتن اصغر اسماعیلی به عنوان نفر اول این وزن شناخته شد.



در رده سنی بزرگسالان نیز دو بازی برگزار شد که ابتدا علیرضا واعظی و مسعود انصاری در وزن منهای 52 کیلوگرم به مصاف هم رفتند که انصاری به دلیل تجربه‌ای که داشت توانست پیروز این دیدار باشد. در وزن منهای 80 کیلوگرم نیز مجید هاشم‌بیگی با مهدی بهتری روبه‌رو شد که این بازی را نیز هاشم‌بیگی که در رقابت‌های بین‌المللی جام پارس توانسته بود به مدال نقره دست یابد، به سود خود به پایان برد.



بدین ترتیب در رده سنی نوجوانان، مهدی نجفی به همراه علی ملکی، حسین قاصدی، مهدی نریمانی، محمد کشاورزافشار، افشین کلانتری، جاوید خلجی، علی محمدی، کیانوش ریحانی، سیدمهدی خلیلی و مهدی نجفی جزو 11 بازیکن این رده در بخش ساندا می‌باشند که قرار است از بین آن‌ها 6 بازیکن به انتخاب کادر فنی تیم زنجان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شود.



در رده سنی جوانان نیز مهدی عشایری، میلاد اجلی، حسین حق‌وردی، امین نوری، جواد کرمی، فریبرز مسگری، مهدی کریمی و فرشید انواری باید شانس خود را جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور محک بزنند، چرا که از بین این 8 ورزشکار، فقط 5 سانداکار به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد، از طرفی در رده سنی بزرگسالان نیز مسعود انصاری، اکبر محمدزاده، میلاد بابایی‌پور، علیرضا بختیاری، امیر اسماعیلی، محسن بابایی، مجید هاشم‌بیگی، مهدی بهتری، علی حسابی و سیدحمید موسوی حضور دارند که از این تعداد، 6 ورزشکار عازم رقابت‌های قهرمانی کشور خواهند شد.

مسابقات ووشوی قهرمانی کشور قرار است نیمه اول اسفندماه امسال در تهران برگزار شود و تیم زنجان به عنوان قهرمان دوره قبل با 17 ساندار عازم این مسابقات خواهد شد. همچنین تیم تالو زنجان هم در چهار رده سنی به این مسابقات اعزام می‌شود تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

تیم فوتبال 7 نفره جانبازان ومعلولین استان زنجان عازم مسابقات لیگ برتر کشور می شود

تیم فوتبال 7 نفره جانبازان و معلولین استان زنجان برای تکرار قهرمانی های خود عازم مسابقات لیگ برتر کشور می شود.

سرمربی تیم فوتبال 7 نفره جانبازان و معلولین استان زنجان با اعلام این خبر گفت: مرحله اول "متمرکز" مسابقات لیگ برتر فوتبال 7 نفره جانبازان و معلولین از فردا به مدت 6 روز و با شرکت 11 تیم به میزبانی شهرهای رشت و بوشهر برگزار می شود.

میرزاعلی شاه محمدی افزود: این مسابقات در دو گروه الف و ب برگزار می شود که گروه ب متشکل از تیم های گیلان، زنجان، لرستان، قزوین، کرمانشاه و کرمان می باشد که مسابقات آن در رشت برگزار می شود.

شاه محمدی تصریح کرد: در گروه الف نیز تیم های البرز، تهران، فارس، بوشهر و مرکزی شرکت دارند و مسابقات خود را در بوشهر انجام می دهند.

وی افزود: پس از پایان این مسابقات از هر گروه 2 تیم اول و دوم بالا می آیند تا در مرحله دوم این رقابتها به صورت ضربدری بازی کنند تا دو فینالیست این مسابقات مشخص شود.

شاه محمدی گفت: سال گذشته تیم زنجان در این رقابتها به مقام قهرمانی رسید و امیدواریم امسال نیز با وضعیت خوبیکه بچه های زنجان دارند این عنوان را حفظ کنیم.

سرمربی تیم زنجان با اشاره به اینکه در کنار وی اکبر بابایی به عنوان مربی حضور دارد افزود: بازیکنان زنجان متشکل از فرزاد مهری، هاشم رستگار، حامد آتش افروز، فرشید خالقی، حبیب اله حیدری ، رضا علوی، محمد خراط، حمید حسنی، میثم اسدی، علی اضغر دوستی، اکبر رسولی، علی سعادتی، اصغر مهری نیا، امیر کمال الدین، هوشیار محمودی، مرتضی نصیری و محسن بیگدلی می باشند که مهری، رستگار، آتش افرزو، خالقی و حیدری از بازیکنان مطرح کشور هستند که سابقه عضویت در تیم ملی کشورمان را دارند.



