بسیج رسانه از معتمدین و کاردانان رسانه فارس تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زرین چنگ ظهر سه شنبه در دیدار شورای عالی بسیج رسانه فارس با نماینده ولی فقیه در استان افزود: کم و بیش با فعال و انفعالات منطقه آگاه هستیم و دشمنان را به خوبی می شناسیم.

وی تصریح کرد: مهمترین اولویت بسیج شناسایی دشمنان دوست نما است و باید به این موضوع دقت کنند تا نسبت به خنثی سازی آنها اقراد شود.

زرین چنگ با بیان اینکه مدیران باید نقد منصفانه را قبول کنند، گفت: مدیران باید انتقاد پذیر باشند نه اینکه در مقابل هرگونه نقد اقدام به تحریم یک رسانه کنند.

وی تصریح کرد: انتقاد حق مردم و رسانه نیز به عنوان صدای مردم و مسئولین باید اینگونه انتقادات را به گوش مسئولین برساند و از طرفی مدیران نیز باید پاسخ منتقدان را بدهند.

روزنامه نگاران فعالیت های استان را رصد کنند

در ادامه این نشست مدیر مسئول روزنامه عصر مردم با بیان اینکه روزنامه نگاران استان باید از مباحث روز با خبر باشند، گفت: حضور خورده فرهنگ ها از جمله مشکلاتی است که در سطح استان با آن روبه رو هستیم و در این میان رسانه ها باید فعالیت بیشتری داشته باشند.

محمد عسلی تصریح کرد: حضور خورده فرهنگ ها و تداخل قومیت ها مباحثی را در پی داشته که روزنامه نگاران و رسانه ها باید این وضعیت را رصد و راه حل مشکلات را ارایه کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مسئولین نیز به نقد منصفانه احترام بگذارند تاکید کرد: وظیفه رسانه بازگو کردن واقعیت ها است و در این میان باید مسئولین برای شنیدن نقد مشتاق باشند.

مدیر مسئول روزنامه عصر مردم یادآور شد: خبرنگاران و روزنامه نگاران عملکرد خود را نیز رصد کنند و با این وضعیت است که می توانند مشکلات جامعه را بررسی کنند.