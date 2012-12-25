سایه مشکل 15ساله بر سر صنعت/ هشدار نماینده مجلس به شهرداری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست ابتدا چند نفر از صاحبان صنعت و تولید به بیان مشکلات خود در حوزه شهرستان بهارستان پرداختند و خطاب به نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام کردند: برغم پرداخت عوارض و مالیات 15 ساله، محل کسب صنعتگران به باتلاقی از گل و لای تبدیل شده است که باید فکری اساسی برای این مشکل شود.

در ادامه این نشست نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان نیز ضمن اظهار تاسف از بی توجهی مسئولان اجرایی شهرستان به این منطقه اظهار داشت: مسئولان شهرستان باید فکری اساسی برای رفع مشکلات داشته باشند.

ابراهیم نکو افزود: بی توجهی به صنعت و تولید در چنین شرایطی خیانت بزرگ به نظام محسوب می شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن تحرکات دشمنان امسال را به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاد تا کسانی که در خواب غفلت به سر می بردند بیدار شوند.

این مسئول، صنعتگران و تولید کنندگان را سربازان خط مقدم یاد جبهه اقتصادی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر صاحبان صنعت و تولید همانند سربازان هشت سال دفاع مقدس با دشمن در حال جنگ هستند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، غفلت از این دسته از افراد را یک گناه نابخشودنی از سوی مسئولین یاد و اضافه کرد: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی یکی از دغدغه های اساسی مقام معظم رهبری است که در این راستا اگر فردی در هر جایگاه و مسئولیتی بخواهد از صنعت و تولید کوتاهی کند همسو با دشمن است.

نکو با انتقاد شدید از مسئولان اجرایی شهرستان نیز گفت: امروز در حریم پایتخت به دلیل کوتاهی برخی مسئولان باتلاقی از مشکلات در مسیر تولید کنندگان و صنعتگران ایجاد شده که جای شرمساری برای مسئولان است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام شمارش معکوس به متولی امور شهری بیان کرد: شهرداری باید طی یک هفته نسبت به وضعیت نابسامان خیابان امیر کبیر شهرستان که مرکز تولید مصنوعات چوبی است، اقدام کند.