اعتراض بیادی به کمیسیون ماده 100/ دعای شیبانی برای بیمارستانهای پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر،حسن بیادی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر تهران و حوادث ناشی از گودبرداری گفت: این اتفاقات در گذشته هم رخ داده و در آینده هم ادامه خواهد داشت چرا که مدیریت شهری و سایر مسئولان به صورت عملیاتی برای حل این موضوع ورود نکرده‌اند. این در حالی است که در ماده 100 قانون شهرداری‌ها، بندهای انضباطی و تنبیهی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد که متاسفانه اجرا نمی‌شود.

بیادی با تاکید بر این که کمیسیون ماده 100 به مرجع قانونی کردن تخلفات مالک و شهرداری تبدیل شده است ،تصریح کرد:

چرا که وقتی تخلفی در ساخت و ساز رخ می‌دهد و شهرداری از آن جلوگیری نمی‌کند، موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شود و این بدان معناست که شهرداری وظیفه خود را انجام نداده است.

این عضوشورای شهر تهران با بیان اینکه اغلب تخلفات ساخت و ساز با پرداخت جریمه از سوی مالک فیصله می‌یابد اضافه کرد: چند سال قبل با کمک یک قاضی متنی را نوشتیم که بر اساس آن بر اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده 100 تاکید شد و هرگونه توافق بعد از صدور رای توسط شهرداری‌های مناطق جرم و قابل تعقیب کیفری شناخته شد.

وی با اشاره به عدم اجرای بسیاری از آرای کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: در شورای سوم گزارشی از 100 رای خاص کمیسیون ماده 100 که مربوط به تخلفات بیش از 200 میلیون تومان یا بالای 100 متر بود، ارائه کردم که 98 مورد آن اجرا نشده بود. اما شورای شهر در برابر این موضوع چه کرد؟ما فقط مردم را تنبیه می‌کنیم و حاضر نیستیم خودمان را هم تنبیه کنیم. این تخلفات یک طرفه نیست و همه کوتاهی می‌کنیم.

امید به زندگی سهامدارن بیمارستانها پایین است

بیادی همچنین یکی از دلایل نبود عزم جدی برای مقاوم سازی و نوسازی بیمارستان‌ها را سن بالای سهام داران بیمارستان‌ها دانست و گفت: اغلب این سهامداران چند سال بیشتر امید به زندگی ندارند و به همین خاطر کاری برای بهسازی ساختمان بیمارستان نمی‌کنند.

به خاطر دعا شما بیمارستانها نریخته است

در این جلسه عباس شیبانی مسن ترین عضو شورای شهر تهران گفت : تا به این سن به یاد ندارم بیمارستانی در اثر زلزله در تهران فروریخته باشد و بیمارستانهای پایتخت ایمن هستند.

چمران خطاب به وی گفت: احتمالا به خاطر دعاهای شما بیمارستانها در امنیت بودند.