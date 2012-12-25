وضعیت تحصیلی فرزندان زندانیان قم مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حسین شریعت پناهی ظهر سه شنبه ظهر سه شنبه در اولین نشست بررسی راهکارهای نوین خدمت رسانی ویژه خانواده زندانیان که در دادسرای قم برگزار شد بیان کرد:‌ یکی از مشکلات موجود این است که متاسفانه خط ارتباطی میان انجمن حمایت زندانیان، کمیته امداد و اداره کل زندان ها وجود ندارد و خانواده زندانی مجبور است برای گرفتن استعلام به زندان مراجعه کند.



وی ادامه داد:‌ چنانچه اداره کل زندان ها در صورت عدم مشکل امنیتی به برقراری این خط ارتباطی برای استعلام از وضعیت زندانی اقدام کند بسیاری از مشکلات خانواده های زندانیان برطرف می شود.



لزوم همکاری بیشتر میان دستگاههای مرتبط



مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌متاسفانه نهادهایی که با خانواده زندانیان در ارتباط هستند مانند کمیته امداد،‌ هلال احمر و بهزیستی از دستورالعمل های یکدیگر اطلاعی ندارند در حالی که چنانچه دستورالعمل ها به همه نهادها صادر شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.



وی گفت: لازم است میان نهاد های مربوطه به طور مرتب جلسات همکاری برگزار مشترک برگزار شود و خانواده زندانیان نیز بتوانند به صورت چهره به چهره ملاقات کنند و در جلسه مشکلات آن ها بررسی شود تا بتوان به نتیجه مطلوب تری دست یافت.



شریعت پناهی بیان کرد:‌ با توجه به اینکه انجمن حمایت زندانیان به کمک رسانی به خانواده هایی که حبس کمتر از 6 ماه دارند می پردازد متاسفانه در انجمن مددجویانی حضور دارند که شرایط ویژه ای دارند و نیازمند مساعدت همه جانبه هستند و مقرری کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر به تنهایی برای رفع مشکلات آنها کافی نیست که باید به این امر توجه ویژه ای شود.



وی گفت: لازم است مددکاران به طور مرتب به بند نسوان مراجعه کرده و مشکلات زنان زندانی را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند.



مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان استان قم با اشاره به اینکه لازم است مسئولی به پیگیری وضعیت تحصیلی خانواده های زندانی بپردازد افزود:‌ در میان فرزندان زندانیان 183 دانش آموز در مقطع ابتدایی،‌106 دانش آموز در مقطع راهنمایی و 100 دانش آموز در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل هستند که به دلیل نبود پدر و مشکلاتی که دارند با افت تحصیلی مواجه هستند که لازم است به این مساله توجه ویژه ای شود.