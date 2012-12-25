چاره اندیشی مسئولان جهت رفع مشکلات/برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ای که به منظور تسریع در تکمیل مجموعه فرهنگی آهوان تشکیل شده بود ضمن اشاره به مشکلات پیش آمده در روند کار این مجتمع بر ضرورت تعامل با مردم تاکید کرد و افزود: دنیای امروز ما بر پایه تعامل است، حتی کشورهایی که در حال جنگ با یکدیگر هستند نیز در بخشی دیگر با هم تعامل می کنند.

وی تصریح کرد: اگر خللی در روند احداث این پروژه پیش آمده حتما اشکال قانونی داشته و از مدیران خواست با تعامل و هم اندیشی مشکلات را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.

خسروی اظهار داشت: اعتقاد ما این است که مجموعه مدیران استان سمنان فعال و پر تلاش و در خدمت به مردم پیشرو هستند.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: ما باید برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کنیم اما هرگز بر خلاف قانون کار نمی کنیم.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان نیز در این جلسه حمایت از بهره برداران را وظیفه این دستگاه دانست و اظهار داشت: بر اساس قانون و مصوبه هیئت دولت انجام هرگونه پروژه ای در محدوده واگذار شده منابع طبیعی به بهره برداران منوط به اخذ رضایت از آنها است.

سید حسن میر عماد عدم پیگیری در انعقاد قرارداد را از دیگر مشکلات این پروژه عنوان کرد و اظهار داشت: زمین واگذار شده تاریخ اعتبار محدودی نداشته و در واگذاری اولیه حداقل سه سال اعتبار در نظر گرفته می شود که در صورت عدم بهره برداری مجوز صاده لغو می شود.

وی با انتقاد همکاری نکردن سرمایه گذار با بهره برداران منابع طبیعی اظهار داشت: در عرصه منابع طبیعی تعامل و همکاری با بهره بردار یک اصل است.

سرمایه گذار مجتمع خدماتی رفاهی آهوان نیز در این جلسه از کوتاه بودن مدت اعتبار مجوزها انتقاد کرد و گفت: متاسفاه فرایند اخذ مجوزها طولانی است.

ابوالحسن فولادیان اظهار داشت: زمانی که سرمایه گذار می خواهد مجوزی را از دستگاهی بگیرد به علت کوتاه بودن مدت اعتبار آن و طولانی بودن فرایند اخذ، مدت اعتبار مجوز قبلی به پایان رسیده و او باید دوباره این فرایند را طی کند.



وی این موضوع را از عوامل کندی و پیچیدگی کار پروژه مجتمع خدماتی رفاهی آهوان عنوان کرد و از مدیران خواست تا زمان اعتبار مجوز ها را افزایش دهند.



فولادیان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: وقتی ایشان می فرمایند از سرمایه گذار حمایت شود چرا برخی سعی در ایجاد موانع دارند.



مدیر مجتمع فرهنگی و خدماتی آهوان با بیان اینکه تا کنون بالغ بر 70 میلیارد ریال در این طرح سرمایه گذاری شده است، گفت: متاسفانه تا کنون به این پروژه اعتباری تخصیص داده نشده و تمام سرمایه گذاری ها شخصی بوده است.

وی با بیان اینکه تامین گاز، آب و تلفن از مهمترین نیازهای این مجتمع است اظهار داشت: در آینده ای نزدیک این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.

نماینده شرکت گاز استان سمنان نیز در این جلسه از گرفتن مجوز برداشت از خط انتقال اصلی جهت مجتمع فرهنگی آهوان خبر داد افزود: برای تامین گاز مورد نیاز این مجتمع احداث سه ایستگاه با اعتباری بالغ بر 3.5 میلیارد ریال پیش بینی شده است.



این جلسه به منظور تسریع و تسهیل در آماده سازی و تکمیل مجموعه فرهنگی آهوان و رفع موانع بر سر راه این پروژه با حضورجمعی از مدیران کل و مسئولین دستگاه های اجرای در دفتر نماینده مردم سمنان و مهدیشهر تشکیل شد.