هدف یک وعده غذای گرم در روستامهدها ارتقای سلامت جسمی کودکان است

محمدباقر صفوت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای بهزیستی شیراز از اواخر آذرماه در استان فارس آغاز شد که این طرح جهت کلیه کودکان مناطق روستایی و شهرستان شیراز انجام می شود.

وی بیان کرد: هدف از انجام طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدها ، ارتقاء سطح سلامت جسمی کودکان مناطق محروم و بهبود تغذیه آنان است که به صورت یک وعده غدای گرم اجرا می شود .

رئیس بهزیستی شیراز ادامه داد: این وعده غذای گرم در تمام روزهای هفته همراه با میوه به دست کودک تحت پوشش طرح می رسد.

صفوت عنوان کرد: دراین طرح مرکز بهداشت شهرستان همکاری مناسبی داشتند و کودکان در طول طرح مورد تن سنجی قرار می گیرند و میزان رشد جسمی آنان ارزیابی می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح به همت دولت نهم و دهم انجام شده گفت: بهبود وضعیت سلامت جسمی و افزایش کالری کودکان در مناطق روستایی از جمله اهداف طرح طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای بهزیستی شیراز است.

رئیس بهزیستی شیرازیادآورشد: تا کنون براساس بررسی های انجام شده حدود 3هزار 500 کودک تحت پوشش این زرح قرار دارند.