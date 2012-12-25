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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

صفوت به مهر مطرح کرد:

هدف یک وعده غذای گرم در روستامهدها ارتقای سلامت جسمی کودکان است

هدف یک وعده غذای گرم در روستامهدها ارتقای سلامت جسمی کودکان است

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس بهزیستی شیراز گفت: هدف از اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای بهزیستی شیرازکه تا اردیبهشت 92 ادامه دارد ارتقای سلامت جسمی کودکان در مناطق محروم است.

محمدباقر صفوت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای بهزیستی شیراز از اواخر آذرماه در استان فارس آغاز شد که این طرح جهت کلیه کودکان مناطق روستایی و شهرستان شیراز انجام می شود.

وی بیان کرد: هدف از انجام طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدها ، ارتقاء سطح سلامت جسمی کودکان مناطق محروم و بهبود تغذیه آنان است که به صورت یک وعده غدای گرم اجرا می شود .

رئیس بهزیستی شیراز ادامه داد: این وعده غذای گرم در تمام روزهای هفته همراه با میوه به دست کودک تحت پوشش طرح می رسد.

صفوت عنوان کرد: دراین طرح مرکز بهداشت شهرستان همکاری مناسبی داشتند و کودکان در طول طرح مورد تن سنجی قرار می گیرند و میزان رشد جسمی آنان ارزیابی می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح به همت دولت نهم و دهم انجام شده گفت: بهبود وضعیت سلامت جسمی و افزایش کالری کودکان در مناطق روستایی از جمله اهداف طرح طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای بهزیستی شیراز است.

رئیس بهزیستی شیرازیادآورشد: تا کنون براساس بررسی های انجام شده حدود 3هزار 500  کودک تحت پوشش این زرح قرار دارند.

کد مطلب 1775491

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