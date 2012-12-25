اصناف سربازان خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با اصناف شهرستان سمنان در محل مجمع امور صنفی این شهرستان ضمن بیان اینکه اصناف سربازان خط قدم مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان هستند، افزود: تنش های موجود که در بازار و جامعه توسط برخی ایجاد می شود به همت اصناف خنثی شدنی است.



وی با اشاره به تلاش و توطئه های دشمن در مایوس کردن و تلخ کردن زندگی به کام مردم، تصریح کرد: همه ما باید تلاش کنیم تا عید امسال به کام مردم شیرین شود.



نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی از تامین و ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز مردم توسط سازمان صنعت، معدن وتجارت استان سمنان ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: اصناف باید در بخش توزیع کمک کنند تا مردم از این خدمات بهره مند شوند.



خسروی با بیان اینکه یکی از راه حل ها جهت بهبود وضعیت موجود بازار تشکیل هیئت امنا و پیگیری امور توسط آنها است، اضافه کرد: مجموعه بازار باید به سه یا چهار قسمت تقسیم و کارها و مشکلات بازاریان توسط آنها پیگیری شود.



وی همچنین بر نشست مسئولان و اصناف با حضور مسئولان بلند پایه شهر تاکید کرد و افزود: نشست های منظم بازاریان با حضور فرماندار، شهردار و مسئولان میراث فرهنگی ضروری است و حتی اگر لازم باشد بعنوان نماینده مردم در مجلس پیگیر تشکیل این جلسات و رفع مشکلات مردم خواهم بود.



نماینده مردم شهرستان های سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مشکلات بازاریان از جمله گاز، نظافت اطراف و سرویس های بهداشتی این محل بر لزوم پیگیری و حل آنها تاکید کرد.



وی در خاتمه، ایجاد یک سالن چند منظوره را از جمله نیاز ضروری بازاریان سمنان دانست و خاطرنشان کرد: باید زمینی مناسب برای ایجاد سالن اجتماعات در نظر گرفته تا بازاریان در مناسبت های مختلف و مواقع ضروری بتوانند از آن استفاده کنند.