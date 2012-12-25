بازی سایپا – تراکتور؛ تلاش برای ارتقای جایگاه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از دور برگشت رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور فردا با انجام دو دیدار باقی مانده به پایان می رسد که در یکی از این بازی ها تیم تراکتورسازی تبریز در البرز میهمان تیم سایپا خواهد بود.

تراکتورسازی که طی یکی، دو هفته اخیر اتفاقات متعددی را تجربه کرد، با روحیه ای نه چندان بالا و در غیاب مرتضی اسدی و محمد نصرتی دو مدافع میانی خود به دیدار تیم سایپا خواهد رفت.

مهم ترین اتفاق چند روز اخیر باشگاه تراکتورسازی، استعفای محمدحسین جعفری مدیرعامل این باشگاه بود که هرچند با موافقت هیئت مدیره همراه نشد اما چند روزی اوضاع تیم فوتبال تراکتورسازی را نیز تحت تاثیر قرار داد.

جعفری که بر اساس اذعان خیلی ها نتوانست در نقل و انتقالات نیم فصل مهره ای به درد بخور و تاثیرگذار جذب کند، اکنون تیم تراکتورسازی را تقریبا با همان نفرات نیم فصل اول منهای بازیکن ملی پوش و تاثیر گذاری همچون احسان حاج صفی روانه نیمه دوم راه سخت لیگ برتر کرده و شکی نیست که خود جعفری نیز از این بابت نگران است که در دور برگشت مبادا تیمش نتواند در جمع مدعیان باقی بماند.

شاید استعفای نابه هنگام وی نیز می توانست نشات گرفته از همین نگرانی باشد. کمااینکه تیم تراکتورسازی در جام حذفی روی اشتباه بازیکنان خود از جمله دروازه بان پراشتباهش به تیم داماش گیلان باخت و از گردونه رقابتهای مهم جام حذفی کنار رفت.

تراکتورسازی اما در آغاز نیم فصل دوم بایستی به مصاف تیمی برود که بسیار بدتر از تیم تبریزی از دور رقابتهای جام حذفی کنار رفت. اشاره به بازیهای تراکتورسازی و سایپا در جام حذفی به این خاطر است که نشان دهنده وضعیت دو تیم در آخرین نمایش آنهاست و اگر به بازی سایپا برابر استقلال در چارچوب این رقابت ها اشاره شود که شکست چهار بر صفر نارنجی های البرزی را به دنبال داشت، می توان دریافت که این تیم نیز همچون تراکتورسازی اوضاع روحی چندان خوبی نباید داشته باشد.

اما جایگاه تیم های تراکتورسازی و سایپا در جدول رده بندی بر حساسیتهای پیکار رو در روی دو تیم افزوده است.

تراکتورسازی که با 28 امتیاز در خانه ششم جدول ایستاده، سایه سایپای 26 امتیازی را پشت سر خود احساس می کند. سایپا که آخرین بار در هفته چهاردهم و در خانه تیم فجرسپاسی طعم تلخ شکست را چشیده و پس از آن یک برد و دوتساوی برابر حریفان به ثبت رسانده، در بازی خانگی برابر تیم تراکتورسازی بی گمان در پی کسب حداکثر امتیازات خواهد بود و تلاش خواهد کرد که به روند صعودی خود در جدول ادامه داده و این بار جای تیم تبریزی را رده بندی لیگ برتر بگیرد.

سایپا با سرمربیگری تقوی یک تیم متعادل و یکدست نشان داده و اگر دیدار این تیم برابر استقلال در جام حذفی نادیده گرفته شود، باید گفت که نارنجی پوشان استان البرز می توانند برای هر حریفی خطرناک ظاهر شوند و به خواسته خود دست یابند.

اما تیم تراکتورسازی که نیم فصل اول را با برد بیرون از خانه برابر تیم پرسپولیس "مانوئل ژوزه" به پایان رساند، پس از اتفاقات تعطیلات بین دو نیم فصل اکنون با سه یار جدید گام در دور برگشت لیگ برتر گذاشته و خیلی دوست دارد تا بار دیگر تیم سایپا را در خانه اش شکست دهد. تراکتورسازان فصل قبل و در زیر بارش برف شدید با یک گل تیم سایپا را در خانه اش شکست دادند و حالا با انگیزه شکست دوباره این حریف، در کرج به میدان خواهند رفت.

تراکتورسازی با رفتن احسان حاج صفی، فرزاد حاتمی، "آنسلمو" و "ویه لا" و همچنین اضافه شدن جواد کاظمیان، حبیب گردانی و "جاناتان" برزیلی و با لحاظ کردن غیبت نصرتی و اسدی بطور حتم در جمع 11 نفر بازیکن فیکس خود چند تغییر خواهد داشت و از سویی احتمال تغییر سیستم در تیم تونی برای بازی فردا نیز وجود دارد .

دیدار با سایپا همچنین می تواند عیار فنی بازیکن برزیلی تراکتورسازان را که تا به امروز نتوانسته در معرض دید هواداران باشد، نشان داده و در صورت بازی کردن گردانی و کاظمیان، میزان تاثیر آنها در تیم را نیز تا حدودی بروز دهد.

تیم تراکتورسازی تا قبل از بازی های هفته هجدهم، با 28 امتیاز و به فاصله سه امتیازی با صدر جدول در رده ششم ایستاده بود و تیم سایپا نیز با 26 امتیاز در خانه هفتم و در همسایگی تیم تبریزی قرار داشت.

دیدار تیم های سایپا البرز و تراکتورسازی تبریز از ساعت 15 فردا چهارشنبه به میزبانی تیم سایپا برگزار خواهد شد.

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محمود نصیرپور