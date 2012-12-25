طرح های توسعه کشاورزی معطل جواب استعلام راه و شهرسازی خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رمضانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان طرقبه شاندیز اظهار داشت: با عنایت به اینکه 80 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه کشاورزی شهرستان طرقبه شاندیز اختصاص یافته ، تنها نیمی از آن جذب شده و مابقی طرح ها به دلیل اینکه در گذشته بخش طرقبه جزئی از مشهد بوده و در طرح ناحیه ای جامع مشهد به عنوان گردشگری تعیین شده اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی استعلام های مورد نیاز برای احداث بنا و بهره برداری از زمین های شهرستان را در جهت توسعه کشاورزی را بی پاسخ گذاشته است.

وی با اعلام اینکه گردشگری بودن شهرستان طرقبه شاندیز را قبول داریم افزود: طرقبه شاندیز دارای ییلاقات مناسب برای استفاده هموطنان است و سمت و سوی توسعه شهرستان در حوزه گردشگری دیده شده اما این مانع از این نمی شود با وجود بیش از 60 درصد مردم شهرستان که کشاورز،باغدار و دامدار هستند برای ایجاد یک دامداری کوچک بامشکلات عدیده ای مواجه شوند.

فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز با بیان اینکه 10 درصد تولید تخم مرغ استان در منطقه ما حاصل می شده تصریح کرد: اگر بنا بر تقویت و بروزرسانی، بازسازی و خارج کردن این گونه مجموعه ها از محدوده شهری با جابجایی هستیم این امر نیازمند همکاری بیشتر از سوی ادارات کل می باشد نه اینکه در جواب فقط بگویند" اینجا گردشگری است و امکان استقرار مرغداری و... وجود ندارد".

وی ادامه داد:40 میلیارد ریال از اعتبارات توسعه کشاورزی شهرستان طرقبه شاندیز در سرپرستی بانک های استان در انتظار پاسخگویی به استعلامات اداراتی همچون راه و شهرسازی می باشد.

رمضانی از پیگیری های مجدانه در جهت پاسخگویی این ادارات خبر داد و گفت: در روستایی مثل مجد که طرح گردشگری هم در آن اجرایی نشده مجوز احداث بنا برای دامپروری داده نمی شود.

وی از مسئولان شهرستان طرقبه شاندیز خواستار پیگیری اعتبارات حوادث شد و گفت: مسئولین ادارات طرح ها و پیشنهادات اجرایی خود را برای سال 1392 تهیه کنند.