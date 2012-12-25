تیم فوتبال برق شیراز در دور برگشت نتایج بهتری کسب می کند

اضغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اضافه شدن بازیکنان جدید و حذف برخی بازیکنان از ترکیب تیم هم اکنون شرایط مطلوبی در تیم فوتبال برق شیراز حاکم است و تمامی مربیان و بازکنان برای کسب نتایج مطلوب و حضور در لیگ برتر تلاش می کنند.

وی تصریح کرد: تیم فوتبال برق شیراز برای بازی در مقابل نیروی زمین تهران مصدوم و محرومی ندارد و با آمادگی کامل در مسابقه شرکت می کند.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز تاکید کرد: با وجود اینکه مسابقه دور رفت بین تیم برق شیراز و نیروی زمینی به دلایلی برگزار نشد، مربیان برق با آنالیز بازی تیم تهرانی شناخت کافی از وضعیت نیروی زمینی برای رقابت با این تیم کسب کرده اند.