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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۳

شرفی در گفتگو با مهر:

تیم فوتبال برق شیراز در دور برگشت نتایج بهتری کسب می کند

تیم فوتبال برق شیراز در دور برگشت نتایج بهتری کسب می کند

شبراز- خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال برق شیراز گفت: با توجه به تمرینات و بدنسازی های انجام شده در تعطیلات نیم فصل و حضور بازیکنان جدید در ترکیب تیم، برق شیراز در دور برگشت مسابقات فوتبال لیگ دسته یک نتایج بهتری را کسب می کند.

اضغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اضافه شدن بازیکنان جدید و حذف برخی بازیکنان از ترکیب تیم هم اکنون شرایط مطلوبی در تیم فوتبال برق شیراز حاکم است و تمامی مربیان و بازکنان برای کسب نتایج مطلوب و حضور در لیگ برتر تلاش می کنند.

وی تصریح کرد: تیم فوتبال برق شیراز  برای بازی در مقابل نیروی زمین تهران مصدوم و محرومی ندارد و با آمادگی کامل در مسابقه شرکت می کند.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز تاکید کرد: با وجود اینکه مسابقه دور رفت بین تیم برق شیراز و نیروی زمینی به دلایلی برگزار نشد، مربیان برق با آنالیز بازی تیم تهرانی شناخت کافی از وضعیت نیروی زمینی برای رقابت با این تیم کسب کرده اند.

کد مطلب 1775507

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