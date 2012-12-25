به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال فردا چهارشنبه با انجام دیدار تیم‌های فوتبال استقلال با آلومینیوم هرمزگان و تراکتورسازی با سایپا به پایان می‌رسد. دیدارهایی که به واسطه امتیازات نزدیک تیم‌ها در جدول لیگ می‌تواند مجددا چینش و رده‌بندی آنها را دستخوش تغییر کند.

* آلومینیوم - استقلال (نتیجه دور رفت: استقلال یک - آلومینیوم صفر)

استقلال در حالی نیم فصل دوم لیگ برتر را شروع می‌کند که از یک سو بازیکنان این تیم به واسطه دو برد پیاپی در مسابقات جام حذفی در شرایط مناسبی به سر می‌برند و از سوی دیگر این تیم بعد از بازگشت فرهاد مجیدی دچار حواشی عجیب و غریبی شده است. گفته می‌شد حضور مجیدی باعث دلخوری نکونام و رحمتی شده است که البته علی فتح الله زاده با رد این موضوع گفت: دو پادشاه که هیچ، استقلال پنج پادشاه را در یک اقلیم قرار می‌دهد و نتیجه هم می‌گیرد.

همچنین تداوم این حواشی باعث شد تا حتی امیر قلعه‌نویی هم نسبت به آن واکنش نشان داده و پیش از سفر تیمش به هرمزگان با یک مصاحبه تند به بعضی از بازیکنان آبی‌پوش تلنگر بزند. پیش از این گفته می‌شد استقلال ممکن است بدون نکونام به مصاف آلومینیوم برود که در نهایت قرار شد، کاپیتان تیم ملی همراه سایر بازیکنان استقلال به هرمزگان برود و خیال قلعه نویی را برای حضور در این مسابقه راحت کند.

استقلال که در فصل نقل و انتقالات عملکرد خوبی داشت و با جذب چند بازیکن تاثیر گذار، زهردارتر از نیم فصل اول نشان داده است، فردا مقابل آلومینیومی بازی می‌کند که همانند صنعت نفت صاحب بیشترین تساوی در نیم فصل اول بوده است.

شاگردان میثاقیان که به انجام بازی تدافعی مشهور هستند، این بار در خانه خود از استقلال پذیرایی می‌کنند و امیدوارند با کسب سه امتیاز از تیم قلعه‌نویی وضعیت خود را در جدول رده‌بندی بهبود ببخشند.

بدون شک یکی از بازیکنانی که توجهات را در این مسابقه به خود جلب می‌کند، میلاد میداوودی مهاجم آلومینیوم است که در نقل و انتقالات نیم فصل راهی هرمزگان شد. او که با حرف و حدیث فراوان از جمع آبی‌پوشان جدا شد، انگیزه زیادی دارد تا خودش را مقابل تیم سابقش ثابت کند.

* سایپا - تراکتورسازی ( نتیجه دور رفت: سایپا صفر - تراکتورسازی صفر)

تیم فوتبال تراکتورسازی که در آخرین بازی نیم فصل اول برابر پرسپولیس به پیروزی رسید، خود را در میان تیم‌های بالای جدول حفظ کرد. با این حال آنها در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی برابر داماش شکست خوردند و از این مسابقات کنار رفتند، مسئله ای که باعث شده تراکتورسازی تمام تمرکزش را روی لیگ بگذارد و به این مسابقات فکر کند.

البته در کنار جدایی احسان حاج‌صفی و فرزاد حاتمی از تراکتورسازی، جواد کاظمیان، جاناتان و گردانی به این تیم پیوستند تا تراکتوری‌ها هم مختصر و مفید در نقل و انتقالات عمل کرده باشند. استعفای ناگهانی جعفری مدیرعامل این تراکتورسازی هم شوکی بود که بعد از بازی با داماش به تراکتوری‌ها داده شد، هرچند این مدیرعامل خیلی زود به سمتش در این باشگاه بازگشت.

بازیکنان تراکتورسازی حالا امیدوارند با پیروزی برابر سایپا در کرج و توقف سایر مدعیان خود را به صدر نزدیکتر کنند. البته سایپا با هدایت محمد تقوی هم در نیم فصل اول فراز و نشیب زیادی را تجربه کرد. سایپا در جدول رده‌بندی یک رده پایین‌تر از تراکتورسازی قرار دارند و به دنبال این هستند با برتری برابر مردان تونی پرتغالی، خود را تا رده چهارم جدول بالا بکشند.

برنامه دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 05/10/91

* فولاد خوزستان - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

* ذوب‌آهن اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* پیکان تهران - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

* ملوان بندرانزلی - گهر دورود، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی

* راه‌آهن تهران - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه امام علی کرمان

* پرسپولیس - صنعت نفت آبادان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی

چهارشنبه - 06/10/91

* سایپا البرز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* آلومینیوم هرمزگان - استقلال، ساعت 17:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس