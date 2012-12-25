پیشنهاد اختصاص بودجه کمکی به مقاوم سازی بیمارستانها در سال 92

به گزارش خبرنگارمهر، معصومه ابتکاردر جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران هم خواستار ارائه گزارشی از سوی وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش درباره نوسازی و مقاوم سازی بیمارستان ها و مدارس پایتخت شد و گفت: حفظ جان مردم هدف مشترک همه دستگاه‌هاست و تنها شهرداری در این باره مسئول نیست.

وی با اشاره به اینکه از میان 3700 مدرسه نیازمند بازسازی و مقاوم سازی تنها 760 مورد مقاوم سازی شده است گفت: باید گزارشی ارائه شود که بر اساس آن بتوان انطباق فعالیت‌های انجام شده با بودجه چهار میلیارد دلاری و برنامه زمانی پیش بینی را سنجید.

مصوبه شناسنامه فنی دو صفحه ای روی زمین مانده است

بر اساس این گزارش ،مهدی چمران رییس شورای شهر تهران هم در این جلسه درباره ضرورت تهیه شناسنامه فنی ساختمان، اظهار کرد: در شورای شهر تهیه یک شناسنامه مختصر دو صفحه‌ای را دنبال کردیم که در آن اطلاعاتی درباره اسکلت بنا و مشخصات فنی دیگر ذکر شود اما این مصوبه همچنان بر زمین مانده است.

وی افزود: شناسنامه فنی هم اکنون برای املاک 3 هزار متر به بالا اجرا می‌شود اما تاکید شورای شهر این است که در تمام ساخت و سازهای جدید اعم از کوچک و بزرگ این شناسنامه تهیه شود.

طراحی نرم افزار محاسبات فنی برای ساختمانهای پایتخت

وی همچنین خواستار ارائه گزارشی از سوی سازمان مدیریت بحران شهر تهران درباره اجرای طرح جامع کاهش خطرپذیری لرزه‌ای پایتخت شد و گفت: در تهران مسئول مدیریت بحران شخص شهردار است و بازوی اجرایی او نیز سازمان مدیریت بحران شهرداری است که مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.

چمران همچنین خواستار پیش بینی نرم افزاری در شهرداری تهران برای ارزیابی محاسبات فنی مهندسان در هنگام ساخت و ساز شد و گفت: با وجود یک نرم افزار واحد می‌توان صحت تمام محاسبات را به سادگی کنترل کرد.

تشکیل کمیته مشترک برای مقاوم سازی بیمارستانها

حمزه شکیب رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران هم طی پیشنهادی اظهار کرد: اهمیت بیمارستان‌ها کمتر از مدارس نیست بنابراین پیشنهاد می‌کنم که برای مقاوم سازی بیمارستان‌ها شورای شهر تهران حرکتی را آغاز کند که طی آن کمیسیون بهداشت مجلس، مسئولان وزارت بهداشت و اعضای شورای شهر در یک کمیته مشترک برای این کار برنامه ریزی کنند و موضوع تا تخصیص اعتبارات لازم دنبال شود.



علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه شهرداری تهران باید سه آیتم نما، سازه و ارتفاع را جدی بگیرد و بر آن نظارت کند، گفت: اینکه کیفیت ساخت و ساز بر عهده شهرداری است یا دستگاه‌های دیگر، جای بحث دارد. حتی باید به موضوعاتی نظیر تخلفات در زمینه فروش مصالح هم رسیدگی شود.

در پایان ابتکار خواستار طرحی پیشنهادی به دولت برای اختصاص بودجه مقاوم سازی و نوسازی به بیمارستان ها و مدارس در لایحه بودجه 92 شد و شهرداری نیز بر اساس این طرح پیشنهاد مکلف به حداکثر همکاری با این دو حوزه شود.