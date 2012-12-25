به تاریخ پیوستن ناباروری/ پوشش بیمه ای درد بی فرزندی را علاج می کند

به گزارش خبرنگار مهر، 95 درصد از علل ناباروری قابل درمان است و 5 در صد باقی مانده نیز در روشهای اهدا صاحب فرزند می شوند.

این در حالی است که بسیاری از زوجین از پس هزینه‌های گزاف درمانی بر نمی‌آیند و بیمه های پایه و تکمیلی هم کمک چندان به آنها نمی کند و فقط داروهای خیلی ساده که در درمان‌های اولیه ناباروری استفاده می‌شوند تعهد بیمه‌ دارند.

یک میلیون و800 هزار تومان هزینه اولیه درمان ناباروری در مراکز درمان ناباروری در شهر مشهد است و هزینه های دارو نیز بر زوج تحمیل می شود تا درد بی فرزندی شان را درمان کنند.

90 در صد هزینه ها بر دوش ناباروران است



ولی محبتی مدیر مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری منتصریه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد محدودی از بیمه‌های مکمل وجود دارند که برخی از هزینه‌های درمانی ناباروری را قبول می کنند و هزینه‌ها ی دیگر توسط افراد پرداخت می شود.

وی افزود: داروهایی که افراد تحت درمان باید از آنها استفاده کنند داروهای گران‌قیمتی است که به صورت آزاد توسط بیماران تهیه می شود.

مدیر مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری منتصریه گفت: 90 درصد هزینه‌های درمانی به خود بیماران تحمیل و بیمه‌های اصلی به هیچ عنوان هزینه‌های درمانی ناباروری را به عهده نمی گیرند.

تجهیزات مراکز بزرگ کشور در مشهد هم وجود دارد



محبتی بیان کرد: تجهیزات درمان ناباروری که در مراکز بزرگ کشور موجود است در مرکز ناباروری منتصریه وجود دارد.

وی گفت: تجهیزات لاپاراسکوپی و استروسکوپی نیز در این مرکز خریداری شده است که می‌تواند در تشخیص دلیل اصلی نازایی و پیدا کردن راه حل درمانی موثر باشد.

وی تاکید کرد: دستگاههای لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی به منظور درمان ناباروری به صورت غیر تهاجمی درافرادی که عارضه انسداد لوله های رحم و مشکلات رحمی دارند کاربرد دارد.

تجهیز مرکز منتصریه هر سال 200میلیون تومان هزینه دارد



مدیر مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری منتصریه مشهد افزود: حمایت‌های مالی از طرف دانشگاه علوم پزشکی مشهد نقش عمده‌ای در بالابردن سطح ارائه خدمات در مرکز ناباروری منتصریه شده است.

وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد سالانه در حدود 200 میلیون تومان تجهیزات جدید برای این مرکز خریداری می‌کند.

مدیر مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری منتصریه تاکید کرد: تجهیزات در سطح خدمات ارائه شده به بیماران نقشی اساسی دارد.

وی تصریح کرد: دانش درمان ناباروری روز به روز پیشرفت‌ می کند و به سرعت پیشرفت‌های زیادی در تجهیزات این دانش در دنیا بوجود می آید.

مدیر مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری منتصریه گفت: تجهیز مراکز ناباروری به درمان‌ها و تجهیزات نوین امری اجتناب‌ناپذیر است که منجر به بالا بردن کیفیت خدمات در این مراکز می شود.

مرکز منصریه به استانها و کشورهای همجوار خدمات ارائه می دهد



محبتی با بیان اینکه حوزه خدمات رسانی مرکز ناباروری منتصریه وسعت زیادی دارد تاکید کرد: از تمام استان‌های همجوار خراسان رضوی به دلیل نبود مرکز درمانی ناباروری به مرکز منتصریه مراجعه می‌کنند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این مرکز درمانی و تحقیقاتی ناباروری منتصریه به برخی از بیماران کشورهای همسایه نیز خدمات ارائه می‌‌کند.

وی یادآور شد: تعداد مراجعان به مرکز درمانی و تحقیقاتی ناباروری منتصریه زیاد است و این مرکز مراجعه کنندگان فراوانی دارد.

استعمال سیگار شانس ناباروری را افزایش می دهد



نزهت موسوی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عواملی مثل مصرف سیگار ناباروری در مردان وزنان تا دو برابر افزایش می دهد و در سیگاریهای ثانویه نیز تاثیر بیشتری خواهد داشت.

سرپرست مرکز تحقیقات ناباروری منتصریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: البته با ترک سیگار توان تولید مثلی مردان را بهبود می یابد.

وی یادآور شد: در افزایش ناباروری مردان مواردی مانند شیوه زندگی و تغذیه نامناسب و قرار داشتن در معرض آلاینده‌های محیطی نیز موثر است.

وی در خصوص علل دیگر ناباروری گفت: مشکلاتی جسمی مانند فیبروم رحمی یا عفونت های لگنی و رحم در زنان و داشتن اسپرم ضعیف در مردان می تواند از علل ناباروری باشد.

این متخصص ناباروری بیان کرد: زنان از 15 تا 40 سالگی ذخیره تخمدان مناسبی دارند اما پس از 40 سالگی ذخیره تخمدان آنها به شدت کاهش پیدا می‌کند و ناباروری با افزایش سن رابطه مستقیم دارد.

قرص های ضد بارداری زنان را نازا نمی کنند



موسوی یادآور شد: حرارتی که امواج مغناطیسی در وسایلی مانند لپ تاب در فرد ایجاد می کند می تواند در ضعف اسپرم ها موثر باشد.

وی گفت: هنوز ثابت نشده که مواردی مانند کار با مایکرو فر، استفاده از فست فود، استفاده از قرص های ضد بارداری در ناباروری موثر باشد.

این متخصص ناباروری یادآور می شود: برای زنانی که اقدام به جلوگیری می کنند توصیه می شود از روش آیو دی گذاری کمتر استفاده کنند زیرا این امر عفونت های رحمی را افزایش و در ناباروری موثر است.

موسوی یادآور شد: مردانی که از رنگ های شیمیایی در کارشان استفاده می کنند و یا در معرض سموم شیمیایی قرار دارند نیز احتمال ناباروری را در خود افزایش می دهند.

وی گفت: بیش از 80 هزار نوع آلاینده شیمیایی که قابلیت جذب در طبیعت را ندارند و در محیط زندگی باقی می‌مانند مانند آفت کش‌ها که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به صورت یک هورمون مجازی وارد بدن می‌شوند و به خون و سیستم ژنتیک انسان وارد می شوند.

در ناباروری سهم زنان 40 وسهم مردان 30 درصد است



وی با بیان اینکه 30 در صد مردان و40 در زنان ناباروری شیوع دارد تاکید کرد: ناباروری دیگر وجود ندارد و در مرکز منتصریه روشهای درمان ساده و پیشرفته برای افراد انجام می شود.

وی گفت: ‌در این مرکز تمامی تکنیکها و روشهای درمانی ناباروری از روشهای ساده نظبر تحریک تخمک تا پیشرفته شامل میکرو اینجکشن انجام می شود.

روشهای مختلف درمان ناباروری در مشهد امکان پذیر شده است



سرپرست مرکز تحقیقات ناباروری منتصریه مشهد تاکید کرد: انجام روشهای تلفیقی، استفاده از رحم های جایگزین و جنین اهدایی از روشهای درمانی است که در این مرکز انجام می شود.

وی در توضیح بیشتر گفت: در برخی زنان نابارور که تحت درمان با روش میکرواینجکشن هستند اسپرم قدرت فعال سازی تخمک را ندارد این در حالی است که اسپرم پس از ورود به تخمک ژنوم پدری را به آن وارد و جنسیت را مشخص می‌کند.

وی افزود: اسپرم دارای ماده‌ای است که محرک شروع زندگی به شمار می‌رود، اگر اسپرم فاقد این ماده باشد یا این ماده در آن به اندازه کافی وجود نداشته باشد، تخمک چرخه زندگی را آغاز نمی‌کند بنابراین اگر پس از یک روز از وارد شدن اسپرم به تخمک، لقاح صورت نگیرد از نظر ما عمل لقاح امکانپذیر نیست.

موسوی گفت: از معجزات خداوندی این است که هر زن پنج برابر تعداد بچه دارشدنش بارور می شود اما همه آنها به نتیجه نمی رسد و جنین های دارای نقص به صورت طبیعی از طریق خود بدن حذف می شوند.

ماهانه هزار نفر به مرکز تحقیقات ناباروری منتصریه مراجعه می کنند



وی با بیان اینکه در ماه هزار نفر برای مراجعه به این مرکز مراجعه می کنند افزود: سالانه 900 عمل آی وی اف و 1200 عمل آی یو آی در این مرکز به انجام می رسد که 35 در صد با موفقیت همراه است.

وی افزود: تلقیح اسپرم شسته شده به داخل حفره رحم (IUI)، تلقیح اسپرم شسته شده به داخل سرویکس رحم (ICI)باروری تخمک در آزمایشگاه و انتقال جنین به داخل رحم (IVF)از اعمالی است که در این مرکز انجام می شود.

موسوی گفت: تزریق یک اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک در آزمایشگاه و انتقال جنین به داخل حفره رح (ICSI) به دست آوردن اسپرم از مجرای اپیدیدم (PESA) به دست آوردن اسپرم از بافت بیضه(TESE) نیز در این مرکز انجام می شود.

وی بیان کرد: شستشو و آماده سازی جهت اسپرم با کیفیت بهتر، ایجاد شکاف در لایه زونا پلوسیدا برای جایگزینی در رحم و امکان فریز و نگهداری جنین و اسپرم برای مدت طولانی را نیز می توان از خدمات مرکز برشمرد.

هزینه های سنگین، احتمال درمان ناباروری را کاهش می دهد



برای مقابله با ناباروری روش های درمانی متعددی وجود دارد که به هر زوج ایرانی امکان بهره مندی از نعمت فرزند را خواهد داد.

اما اکثر مراجعان به مراکز درمان ناباروری را افراد طبقه متوسط و ضعیف جامعه تشکیل می دهند که هزینه های بالای درمان این افراد را کلافه و ناامید می کند.

اگر زوج های ایرانی بتوانند هزینه یک دوره درمانی را تهیه کنند در دوره های بعدی با مشکل مواجه و این موضوع حتی در افرادی با سطح اقتصادی خوب نیز وجود دارد.

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گزارش: زهره رنگ آمیز