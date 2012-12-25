  1. سیاست
۵ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۵

توضیح بانک ملی درباره اظهارات نماینده بجنورد در صحن علنی مجلس

توضیح بانک ملی درباره اظهارات نماینده بجنورد در صحن علنی مجلس

بانک ملی در پاسخ به انتشار خبری با عنوان " بانک ملی 100 میلیون زیرمیزی خواست" به نقل از نماینده بجنورد در جلسه علنی 22 اذرماه مجلس شورای اسلامی توضیحی برای خبرگزاری مهر ارسال کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن جوابیه بانک ملی به اظهارات موسی الرضا ثروتی بدین شرح است:

ضمن تکذیب ادعای مربوط به درخواست وجه غیر قانونی توسط کارکنان این بانک و اعلام آمادگی برای دریافت اسناد و مدارک موضوع مورد ادعا و رسیدگی سریع به اطلاع می رساند شرکت سیمان سمنگان از سوی وزارت صنایع و معادن در تاریخ 12/3/1388 به منظور استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به این بانک معرفی و به موجب مصوبات هیات مدیره بانک با گشایش اعتبار اسنادی دیداری آن از محل حساب مذکور و تسهیلات ریالی از محل خط اعتباری بانک مرکزی با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه موافقت و پس از اخذ تاییدیه از وزارت صنایع و معادن در تاریخ 5/3/1389 جهت اجرا به یکی از شعب بانک ملی ایران ابلاغ گردید.

متعاقب آن به دلیل انحلال صندوق حساب ذخیره ارزی و عدم صدور مسدودی توسط بانک مرکزی موضوع به تصویب اساسنامه صندوق توسعه و ابلاغ از سوی دولت موکول گردید و به منظور جلوگیری از تاخیر در اجرای پروژه، امکان تامین اعتبار لازم به صورت فاینانس از  کشور چین در تاریخ 16/9/1389 از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام گردید.

همزمان بانک صنعت و معدن آمادگی خود را مبنی بر تامین نیاز ارزی طرح تا سقف 30 میلیون یورو از محل منابع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1389 در قالب مشارکت سندیکایی اعلام و سرانجام شرایط نهایی انعقاد قرارداد مذکور در تاریخ 12/9/1391 به بانک صنعت و معدن اعلام شد که به محض دریافت پاسخ در این خصوص اقدام خواهد گردید.

کد مطلب 1775521

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