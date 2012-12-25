توضیح بانک ملی درباره اظهارات نماینده بجنورد در صحن علنی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن جوابیه بانک ملی به اظهارات موسی الرضا ثروتی بدین شرح است:

ضمن تکذیب ادعای مربوط به درخواست وجه غیر قانونی توسط کارکنان این بانک و اعلام آمادگی برای دریافت اسناد و مدارک موضوع مورد ادعا و رسیدگی سریع به اطلاع می رساند شرکت سیمان سمنگان از سوی وزارت صنایع و معادن در تاریخ 12/3/1388 به منظور استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به این بانک معرفی و به موجب مصوبات هیات مدیره بانک با گشایش اعتبار اسنادی دیداری آن از محل حساب مذکور و تسهیلات ریالی از محل خط اعتباری بانک مرکزی با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه موافقت و پس از اخذ تاییدیه از وزارت صنایع و معادن در تاریخ 5/3/1389 جهت اجرا به یکی از شعب بانک ملی ایران ابلاغ گردید.

متعاقب آن به دلیل انحلال صندوق حساب ذخیره ارزی و عدم صدور مسدودی توسط بانک مرکزی موضوع به تصویب اساسنامه صندوق توسعه و ابلاغ از سوی دولت موکول گردید و به منظور جلوگیری از تاخیر در اجرای پروژه، امکان تامین اعتبار لازم به صورت فاینانس از کشور چین در تاریخ 16/9/1389 از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام گردید.

همزمان بانک صنعت و معدن آمادگی خود را مبنی بر تامین نیاز ارزی طرح تا سقف 30 میلیون یورو از محل منابع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1389 در قالب مشارکت سندیکایی اعلام و سرانجام شرایط نهایی انعقاد قرارداد مذکور در تاریخ 12/9/1391 به بانک صنعت و معدن اعلام شد که به محض دریافت پاسخ در این خصوص اقدام خواهد گردید.