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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

ملاصالحی خبر داد؛

تکمیل بزرگترین نمایشگاه و بازار دائمی گل و گیاه در قلب پایتخت

تکمیل بزرگترین نمایشگاه و بازار دائمی گل و گیاه در قلب پایتخت

مدیرعامل شرکت نوسازی عیاس آباد از تکمیل و بهره برداری آزمایشی بزرگترین نمایشگاه ، بازار خدمات گل و گیاه و مرکز فضای سبز در قلب پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله ملاصالحی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: رویکرد غالب در مدیریت اراضی عباس آباد توسعه فضای سبزو ایجاد زیرساخت های گردشگری و فرهنگی است که ایجاد بازار گل نیز در همین راستا تعریف و هم اکنون در مرحله بهره برداری آزمایشی است .

وی بازار گل اراضی عباس آباد را دارای ویژگی های کم نظیر توصیف کرد و افزود: این بازار بیش از 10هزار مترمربع وسعت داشته و علاوه بر فضاهای عمومی و خدماتی دارای 45 غرفه جهت ارائه محصولات مختلف در حوزه گل و گیاه، گیاهان زینتی و آپارتمانی و همچنین خدمات فضای سبز است.

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد تصریح کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است با مشارکت بخش خصوصی ، شرکت ها، موسسات و واحد های مختلف تولید کننده ، ارائه کنندگان خدمات و همچنین موسسات آموزشی در حوزه گل و گیاه به صورت مستقیم نیازهای شهروندان را تأمین کرده و در نهایت بستر لازم جهت ترویج و فرهنگ سازی در زمینه توسعه فضای سبز را محقق سازند.

به گفته ملاصالحی ، با توجه به غرفه ها و بخش های مختلف تدارک دیده شده در این مجموعه، پس از بهر برداری نهایی فروش و توزیع انواع گل و گیاهاین زینتی و آپارتمانی، نهال ، وسائل باغبانی، گیاهان دارویی و همچنین خدمات جانبی مالی، کاریابی، حمل و نقل و ... انجام خواهد شد.

کد مطلب 1775522

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