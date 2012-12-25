حمایت آل خلیفه از صهیونیستها/ برنامه هسته ای ایران برای منطقه خطرناک است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، پس از پایان سی و سومین نشست شورای همکاری خلیج فارس در منامه دقایقی پیش کنفرانس خبری با حضور "عبداللطیف الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس و "خالد بن احمد آل خلیفه" وزیر امور خارجه بحرین برگزار شد.

وزیر امور خارجه بحرین در این کنفرانس خبری در پاسخ به یکی از سوالات مطرح شده؛ مدعی شد فعالیتهای هسته ای ایران برای منطقه خطرناک است.

این در حالی است که شورای همکاری خلیج فارس نیز در بیانیه پایانی نشست منامه بار دیگر علیه ایران، ادعاهایی را در موضوع هسته ای مطرح کرده بود.

اظهارات مقامات عضو شورای همکاری خلیج فارس(که همگی غیر منتخب و وابسته به غرب هستند)، درباره فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران در حالی مطرح می شود که آنها به زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی که از صدها کلاهک اتمی برخوردار است، اشاره ای نمی کنند که این مسئله به نوعی نشان دهنده حمایت آنها از این سلاحهای ویرانگر است.