ترکیه درصدد توان نظامی خود/ درخواست خرید موشکهای سایدویندر از آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " حریت " چاپ ترکیه ، در پی تصمیم ترکیه برای تقویت ناوگان دریایی اش، دولت آمریکا قصد دارد تعدادی کشتی جنگی موشک انداز که قادر به پرتاب موشک های هدایت شونده هستند، در اختیار ترکیه قرار دهد.

دولت اوباما برای کسب اجازه لایحه مذکور را به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده است .دراین طرح، فروش ناوهای مذکور به جز ترکیه به کشورهای مکزیک و تایلند هم مطرح شده است.

در صورت تصویب این لایحه، آمریکا کشتی های جنگی"یواس اس هالیبرتون اف اف جی 40" و "یواس اس تاچ اف اف جی43" را در اختیار ترکیه خواهد گذاشت.

به نوشته وب سایت رسمی نیروی دریایی آمریکا، ناوهای مذکور قابلیت پرتاب موشک های هدایت شونده را دارند.

این تصمیم دولت آمریکا موجب خشم شورای یونانیان آمریکا شده است به طوریکه تلاش هایی را برای متوقف کردن این معامله بین آمریکا و یونان آغاز کرده اند. در این تلاش ها از مردم خواسته شده است تا با نوشتن نامه هایی به اعضای مجلس نمایندگان از آنها بخواهند تا به این طرح رای ندهند.

همچنین روزنامه "تودی زمان" چاپ ترکیه در شماره امروز خود از درخواست ترکیه برای خرید 117 موشک از آمریکا خبر داد.

براساس این گزارش دولت ترکیه در راستای تقویت نیروی هوایی خود خواستار خرید موشک های هوا به هوای آمریکایی "سایدویندر" است .

بیانیه وزارت دفاع آمریکا از ارسال این درخواست ترکیه در روز جمعه به کنگره آمریکا خبر داد تا در صورت موافقت کنگره این موشک ها در اختیار ترکیه قرار بگیرد.