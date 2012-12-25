محمد علیپور در گفتگو با مهر با اشاره به تاثیرات اظهارات نسنجیده برخی مقامات اجرایی بر نوسانات بازار ارز، گفت: با توجه به شرایط بازار، اگر آقایان سکوت کنند و حرف نزنند، بهتر است ، چون با این قبیل اظهارنظرها نه تنها مشکلی حل نمیشود بلکه تبعات ناخوشایندی را به دنبال دارد.
وی تأکید کرد: کسی که جایگاه بالاترین مقام اجرایی کشور را دارد، قطعا باید حواسش به سخنانش و بازتاب آنها باشد. البته حالا که این حرفا زده شده است و کاری هم نمی توان انجام داد اما بهتر است مراقبتهای بیشتری از سوی مقامات درباره حرفایی که میزنند، انجام گیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری تصریح کرد: به نظرم، در شرایط فعلی همه به توصیه مقام معظم رهبری باید توجه و عمل کنیم. طبق اظهارات مقام معظم رهبری، هرگونه اظهار نظری که باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شود، خیانت تلقی می شود.
علیپور ادامه داد: مگر یکشبه چه اتفاقی رخ می دهد که قیمت ارز یکباره افزایش مییابد. این افزایش در صورتی منطقی و قابل استدلال است که در شاخصهای مرتبط تغییراتی رخ داده باشد.
وی دلیل دیگر در این باره را علمی نبودن شرایط حاکم بر بازار عنوان کرد و گفت: وقتی اظهار نظر مسئولی این چنین بازار را متلاطم می کند، این یعنی بازار فاقد سیر منطقی و حاکمیت شاخصهای علمی اقتصاد است و بازار با یک فرایند احساسی عمل میکند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به شرایط بازار ارز، اگر آقایان سکوت کنند، بهتر است، چون این قبیل اظهارنظرها نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه تبعات ناخوشایندی را هم به دنبال دارد.
محمد علیپور در گفتگو با مهر با اشاره به تاثیرات اظهارات نسنجیده برخی مقامات اجرایی بر نوسانات بازار ارز، گفت: با توجه به شرایط بازار، اگر آقایان سکوت کنند و حرف نزنند، بهتر است ، چون با این قبیل اظهارنظرها نه تنها مشکلی حل نمیشود بلکه تبعات ناخوشایندی را به دنبال دارد.
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