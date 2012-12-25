انتقاد از تایید نشدن انتخابات انجمنهای پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه نمایندگان انجمنهای گروه پزشکی با محوریت بررسی موضوعاتی چون نحوه تایید انتخابات انجمنها و تایید صلاحیت اعضای هیئت مدیره های منتخب، مالیات و لزوم موضعگیری انجمنهای علمی گروه پزشکی و انتخابات سازمان نظام پزشکی، به میزبانی انجمن دندان پزشکی ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر بهزاد رحمانی نماینده انجمن علمی جراحان عمومی گفت: موضوع جلب رضایت تمامی ساکنان یک ساختمان برای افتتاح مطب که از سوی کمیسیون بهداشت مجلس طرح شده بود، به دلیل پیگیری و اعتراض انجمنها از سوی دیوان عدالت اداری غیر قابل طرح دانسته شد.

به گفته وی، از 148 انجمن پزشکی که تعدادی از آنها فاقد دفتر و فعالیت رسمی هستند، 98 انجمن به شکل متناوب در جلسات نمایندگان انجمنهای علمی و پزشکی شرکت داشته اند که این حاکی از مشارکت بالای آنها دارد.

دکتر بیژن اخوان آذری رئیس هیئت مدیره منتخب انجمن دندانپزشکی ایران نیز اظهار داشت: انجمنها باید از حق و حقوق خود دفاع نموده و با همفکری و اتحاد بیشتر، چاره ای برای افزایش مالیات پزشکان بیاندیشند. چرا باید جوانی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و هنوز فعالیت خود را شروع نکرده، از همان ابتدا مالیات بپردازد و یا پزشکی که دچار کهولت سن شده و ساعات طبابتش کاهش یافته، میزان مالیات پرداختی اش، به همان میزان قبلی باشد.

وی افزود: باید جلسه ای مشترک بین نمایندگان انجمنهای علمی گروه پزشکی، مسئولان وزارت دارایی و نظام پزشکی تشکیل شده و موضوع مالیات را مورد تجدید نظر قرار دهند.

دکتر خاقانی نماینده انجمن پزشکی عمومی نیز با اشاره به عدم تایید انتخابات انجمن پزشکی عمومی گفت: با اینکه انتخابات ما طی یک ائتلاف فراگیر در کل کشور و با وجود 1100 شرکت کننده برگزار شد، متاسفانه هنوز تایید نشده است.

دکتر علی تاجرنیا دبیر اجرایی انجمن دندانپزشکی ایران نیز افزود: تایید صلاحیت اعضای هیئت مدیره یک بحث است و تایید اصل انتخابات موضوعی دیگر، به اعتقاد من در خصوص تایید صلاحیت اعضای هیئت مدیره باید گفت وقتی کسی حق عضویت در یک انجمن را پیدا می کند به طور ضمنی و به طریق اولی برای کاندیداتوری هیئت مدیره انجمن نیز صلاحیت دارد و کسی نمی تواند این حق را نقض کند.

به پیشنهاد وی، قرار بر این شد که به عنوان قدم اول جمعی از نمایندگان انجمنها درخصوص نحوه تایید انتخابات انجمنها، با مسئولان وزارت بهداشت به شکلی خیرخواهانه و بدون موضع گیری گفتگو کنند.

تاجرنیا گفت: طبق قانون اساسی فعالیتهای صنفی و علمی آزاد است و چنانچه مشکلی پیش آید، قانون حق برخورد دارد. متاسفانه عدم تایید انتخابات انجمنها به غیر از انجمن دندانپزشکی ایران، گریبان انجمن پزشکی عمومی، انجمن رادیولوژی و انجمن طب اورژانس را نیز گرفته است. و اگر دیگر انجمنها در جهت رفع این مشکل حرکتی نکنند، آنها را نیز دچار خواهد کرد.

وی بر لزوم این نکته تاکید کرد که باید در انتخابات نظام پزشکی، صرفا شایستگیها و ظرفیتهای افراد ملاک بوده و مسائلی چون گرایشهای مذهبی، اعتقادی و... درنظر گرفته نشود.

تاجرنیا در ادامه گفت: توجه به این نکته ضروری است که انجمنهای علمی با برگزاری کنگره های متعدد، پاسخگویی نیاز علمی پزشکان هستند. پاسخگویی به مسائل صنفی پزشکان وظیفه اصلی سازمان نظام پزشکی است. متاسفانه نظام پزشکی در انجام وظیفه اصلی اش کوتاهی می کند و در فعالیتهایی که انجمنها نیز از عهده آن بر می آیند، ورود پیدا می کند. مثلا بهتر است نظام پزشکی به حل مسائلی چون مالیات پزشکان، تعرفه ها و اصلاح قوانین پرداخته و برگزاری کنگره ها و یا مراسم روز پزشک را به انجمنها بسپارد. انجمنها نیز قبل از معرفی نماینده برای انتخابات نظام پزشکی، باید استراتژی تغییر در روند فعالیتهای نظام پزشکی را در نظر داشته باشند.

به گفته وی، باید چهره هایی انتخاب شوند که دغدغه اصلی آنها صنفی است و اگر دیدگاه قبلی حاکم باشد مشکلی حل نخواهد شد.

تاجرنیا در ادامه افزود: در این مقطع حساس انجمنها باید اعضای خود را به مشارکت در انتخابات دعوت نمایند. همچنین باید تدابیری اندیشیده شود تا مکانهای رای گیری بیشتری درنظر گرفته شود تا پزشکان راحت تر بتوانند رای بدهند.

اخوان آذری رئیس هیئت مدیره منتخب انجمن دندانپزشکی ایران نیز بر این نکته تاکید کرد که ما برای اینکه بتوانیم مشارکت حداکثری پزشکان را در انتخابات داشته باشیم باید افرادی شایسته و صاحب صلاحیت را در لیست خود داشته باشیم.