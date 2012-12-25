برگزاری همایش بزرگداشت نهم دی با حضور اندیشمندان استانی و کشوری در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی همایش بزرگداشت حماسه نهم دی در خصوص برگزاری این همایش بیان کرد: همایش « بزرگداشت حماسه نهم دی» در روز پنجشنبه از ساعت هشت الی 12 ظهر در سالنهای صدرا و سینا دانشگاه علوم پزشکی شیراز واقع در خیابان نشاط برگزار می شود.

دکتر سید ابوالفضل هاشمی در زمینه هدف از برگزاری این همایش افزود: این نظام و انقلاب اسلامی از ابتدای شکل گیری مرهون الطاف ویژه خداوند، عنایات خاصه حضرت ولیعصر(عج) حضور پرفهم و بصیرت مردم و رهبری شخصیتهای بی نظیری همچون حضرت امام (ره)و در حال حاضر فرزند خلف و صالح ایشان مقام معظم رهبری بوده و هست، از طرفی این نظام و نوع اعتقادات آن که برگرفته از قرآن، سنت پیامبر و ائمه اطهار (ع) است مطمئناً مانع بزرگی در تحقق اهداف پلید و غیر انسانی دول استعماری و بعضاً ایادی آنها در داخل کشور است بنابراین آنها نیز هیچ زمانی آرام و ساکت ننشسته و هر لحظه با برنامه ها و سناریوهای خاص خود بدنبال خدشه وارد کردن به این نظام الهی هستند.

وی اظهار داشت: در سالهای گذشته هم با سناریویی که شاید چیزی حدود دو دهه استکبار جهانی با کمک مزدوران داخلی آن را طراحی کرده بودند و به نوعی مطمئن بودند که به نتیجه قطعی خواهند رسید، قصد جدی و از روی عناد در براندازی نظام داشتند . در دوره اصلاحات سعی جدی در تضعیف پایه های اساسی این نظام را داشتند ، غائله 18 تیر 78 کوی دانشگاه را بوجود آوردند و بعد که نتیجه نگرفتند با روی کار آمدن اصولگران با ایجاد شبهه تقلب در انتخابات ، تفرقه در بین مردم و طرفداران کاندیداهای ریاست جمهوری، آشوبهای خیابانی و نهایتاً توهین به مقدسات خصوصاً حریم مطهر و نورانی سیدالشهدا را داشتند به خیال خودشان ضربه آخر را به نظام وارد کردند که خوشبختانه دست غیب الهی یکبار دیگر از آستین مردم بصیر و همیشه در صحنه سرتاسر ایران اسلامی بیرون آمد و با این حضور قاطعانه و حمایت همه جانبه از نظام، رهبری واصل ولایت مطلقه فقیه یکبار دیگر تمام نقشه های چندین ساله ایادی استکبار، صهیونیست و مزدوران داخلی آنها نقش بر آب شد.

وی در زمینه تفاوت شاخص یوم الله 9 دی با دیگر روزهای انقلاب بیان کرد: در زمینه این تفاوت می توان به چند مورد اشاره کرد که عبارتند از حضور تمام قد و آشکار تمامی دشمنان این نظام اسلامی اعم از آمریکا ، اروپا ، صهیونیست و ایادی دست نشانده آنها در داخل جهت براندازی نظام در حوادث قبل از این روز، توهین به اصل اعتقادات مردم خصوصاً ساحت مقدس و نورانی سرور آزادگان گیتی اباعبدالله الحسین (ع)، سکوت معنادار اکثریت مدعیان مردم داری در کشور، حضور خودجوش آحاد مردم در خیابانها و ابراز انزجار از اقدامات شنیع دشمنان داخلی و دست نشاندگان خارجی ، ابراز انزجار مردم از سکوت مدعیان دروغین مردم داری در کشور، جان فشانی و حمایت قاطع و همه جانبه مردم از اصول اساسی نظام همچون اصول اعتقادات رهبری و تمامیت ارضی کشور و ... بدور از سلایق سیاسی ، نبود چنین تجمع بزرگ مردمی و خودجوش از بعد از ارتحال حضرت امام (ره) تا روز 9 دی 88 .

دبیر اجرایی همایش بزرگداشت حماسه نهم دی در زمینه مهمترین پیام بزرگداشت این روز گفت: همانطور که مقام معظم رهبری در سخنان خود اشاره کرده اند باید تلاش شود در سالگرد این حماسه حرف اصلی ملت ایران یعنی حرکت در سایه دین و تحقق وعده های الهی تعیین شود و از طرفی دشمنان دین و انسانیت و ایادی داخلی آنها هر ساله مورد تذکر واقع شوند که این ملت فهیم و بصیر در سایه رهبری مقتدای خود مقام معظم رهبری هر گونه خواب آشفته آنان را نقش برآب خواهد کرد و آماده هر گونه جان فشانی هستند.

دکتر هاشمی در پایان در مورد سخنرانان و چگونگی اجرای همایش توضیح داد: این همایش با حضور و سخنرانی اندیشمندان و صاحبنظران استانی و کشوری همچون حجت الاسلام دکتر نبویان، حجت الاسلام دکتر علی مصباح یزدی، دکتر وحید یامین پو، استاد دکتر کامران باقری لنکرانی، دکتر احمد نجابت و رئیس بسیح اساتید استان فارس در خصوص کالبد شکافی فتنه 88 ، سکوت خواص ، نقش زرین مردم ، مطالبات رهبری و نقش مسئولین در نگهداشت این یوم الله ایراد سخنرانی خواهد شد.

وی افزود: از قسمتهای ویژه این همایش تقدیم تندیس « این عمار » به حضرات آیات آیت الله حائری شیراز و آیت الله مصباح یزدی است که این شخصیتها در فضای غبارآلود ایجاد شده توسط دشمنان داخلی و خارجی، عمارگونه به ایفای نقش و ادای وظیفه پرداختند اهدا خواهد شد .

هاشمی گفت: از همه اقشار، اساتید ، کارمندان، دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شیراز، دانشگاه شیراز، دانشگاههای آزاد استان، هیئتهای مذهبی ، کانونهای فرهنگی مساجد ، مسئولین استا ، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و عموم مردم برای شرکت در این همایش دعوت بعمل می آید.