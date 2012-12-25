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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

با حضور مسئولان کشوری؛

مانور بزرگ زلزله در شهرستان قدس برگزار شد

مانور بزرگ زلزله در شهرستان قدس برگزار شد

قدس - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان کشوری و استانی، پیش از ظهر امروز مانور بزرگ زلزله در شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مانور بزرگ زلزله قدس با همکاری دستگاه های اجرایی، عملیاتی، امدادی، آبفا، مخابرات، هلال احمر، فرمانداری، بیمارستان 12 بهمن، آتش نشانی، شهرداری، اورژانس و ... در شهرستان برگزار شد.

در این مانور نیروهای امدادی با ایجاد انفجاری بزرگ، نحوه امدادرسانی را به حاضران آموختند.

حرکات آزمایشی اعم از انتقال مصدوم از ارتفاع، آواربرداری، اطفای حریق، جستجوی جسد، چادر صحرایی در این مانور از دیگر برنامه های اجرایی از سوی امدادگران بود.

همچنین در اقدامی نو در شهرستان قدس، مسئولان اقدام به استقرار اتاقک شبیه ساز در محل مانور کردند و با حضور مسئولان در این اتاقک، زلزله تولیدی با قدرت شش ریشتر ایجاد شد.

این اتاقک شبیه ساز زلزله از سوی "آرش امین" از جوانان نخبه شهرستان قدس اختراع شد که در جشنواره آلمان موفق به کسب جایزه شد.

از دیگر بخشهای این مانور استقرار کانکس بیمارستان صحرایی رادیولوژی و آزمایشگاه بود که شرکت کنندگان در آن نحوه امدادرسانی به بیماران اورژانسی را فرا گرفتند.

کد مطلب 1775538

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