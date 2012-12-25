600 نفر در دوره های آموزشی ویژه کارکنان دولت شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عالی پور با اشاره به شرکت 600 نفر در دوره های آموزشی ویژه کارکنان دولت در این استان، گفت: این تعداد فراگیر در ۱۰ کارگاه آموزشی به میزبانی شهرستان های هفت گانه چهارمحال و بختیاری شرکت کردند.

وی تأکید کرد: دوره آموزشی مقاله نویسی، آشنایی با ثبت اختراع و شرکت دانش بنیان، مدل سازی آب های زمینی، امنیت و روش های هک و ضدهک، عملکرد بسترها مکاترونیکی و ساخت و بارگذاری وب سایت از مهم ترین کارگاه های برگزار شده هستند.

عالی پور افزود: شرکت کنندگان در این دوره های آموزشی گواهینامه مربوط را دریافت کردند.

حل مشکلات روستاهای بخش منج لردگان ضرورت دارد

علی زاهدی در شورای اداری بخش منج گفت: خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران به خصوص دولت عدالت محور در کشور و به ویژه در مناطق کمتر برخوردار مانند شهرستان لردگان قابل تقدیر است.

وی تأکید کرد: بیشتر مشکلات بخش منج نداشتن نمایندگی ادارات خدمات رسان، آسفالت بعضی از جاده های روستایی، نبود خط اینترنت، نداشتن فضاهای ورزشی، کمبود فضاهای آموزشی و نبود پزشک در درمانگاه بارز به عنوان دورترین روستای این هستند.

زاهدی افزود: رفع این مشکلات برای افزایش سطح رفاه عمومی و ارتقای مظعیت خدمات رسانی به مردم با هدف بهبود وضعیت معیشتی آنان ضرورت دارد.

تسریع اجرای پروژه انتقال آب سبزکوه به چغاخور در شهرستان بروجن ضروری است

فرماندار شهرستان بروجن توسعه این شهرستان در بخش صنعت، گردشگری و کشاورزی را نیازمند اجرای پروژه انتقال آب سبزکوه به چغاخور دانست.



فتاح کرمی گفت: امسال برای این پروژه ۱۰۵ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی به تشکیل کمیته راهبردی برای تسریع در انجام این پروژه و کمیته راهبردی حقابه اشاره و تأکید کرد: تاکنون ۱۴۰ متر از تونل چغاخور حفر شده است.

کرمی افزود: ۷۰ درصد ارز مورد نیاز خرید دستگاه حفاری تی بی ام از کشور چین تأمین شده و هم اکنون مراحل پایانی مونتاژ در کشور چین سپری و ابتدای سال آینده وارد کشور می شود.

وی تصریح کرد: گمانه زنی ۲۵ متر پیشرو برای آب بندی مناسب و جلوگیری از خشک شدن چشمه ها مهم ترین قابلیت های این دستگاه هستند.

یادواره سردار شهید ارسلان حبیبی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود



فرماندار شهرستان اردل برگزاری یادواره شهدا را از وظایف اصلی مسئولان برشمرد و گفت: یادواره سردار شهید ارسلان حبیبی در این استان برگزار می شود.

فیروز خسروی گفت: برگزاری یادواره شهدا و تجلیل از مقام شهید، یکی از وظایف اصلی مسئولان محسوب می شود.

وی تأکید کرد: تبیین ابعاد شخصیتی سردار شهید ارسلان حبیبی مهم ترین هدف برگزاری این یادواره به شمار می رود.

خسروی افزود: شهدا با نثار خون خود انقلاب اسلامی را بیمه کرده و باعث عزت کنونی ایران شده اند.

نصب تابلوهای عبور معلولان در شهر لردگان ضروری است

فرماندار شهرستان لردگان ساماندهی ناوگان حمل و نقل مسافربری این شهرستان را ضروری برشمرد.



علی زاهدی گفت: با توجه به فصل زمستان و بارندگی برف و باران بایستی پایانه مسافربری این شهرستان نسبت به ساماندهی اتوبوس ها و سرویس های برون شهری اقدام کند.

وی تأکید کرد: جلوگیری از بحران در زمان برف و باران، به عملکرد ناوگان حمل و نقل بستگی دارد.

زاهدی افزود: شهرداری لردگان باید نسبت به راه اندازی تاکسی رانی درون شهری اقدام کند.

وی به نصب تابلوهای عبور معلولان در لردگان اشاره و تصریح کرد: با توجه به ضرورت این موضوع، شهرداری باید نسبت به نصب تابلو در محل بانک ها، بیمارستان و کوچه پزشکان اقدام کند.