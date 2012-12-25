به گزارش خبرنگار مهر، پس از چالشهای فراوان درباره فیلم سینمایی "یک خانواده محترم" ساخته مسعود بخشی، بسیاری از منتقدان مرکز سیما فیلم را که نام آن به عنوان سرمایهگذار ایرانی اثر مطرح شده بود، به عنوان یکی از مقصران ساخت فیلم دانسته و خواستار توضیح این مرکز شدند.
ادامه اعتراضها تا جایی دنبال شد که حجت الاسلام حسین رحیم زاده مدیر گروه انقلاب - دفاع مقدس و معارف سیما فیلم به ناچار استعفا داد و حتی برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی نیز از دعوت ضرغامی به این کمیسیون برای ارئه پارهای از توضیحات خبر دادند.
با این حال پس از نشست ضرغامی با اعضای کمیسیون فرهنگی اخبار امیدبخشی از حل مسائل سیما فیلم به گوش رسید و شنیده میشد حجت الاسلام رحیم زاده نیز به پست خود برخواهد گشت.
در همین راستا امروز نیز خبر رسید علی دارابی معاون سیما با استعفای رحیمزاده موافقت نکرده و وی فعالیت خود را به عنوان مدیر گروه انقلاب - دفاع مقدس و معارف سیما فیلم ادامه خواهد داد.
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