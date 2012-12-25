به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی در جلسه ‌بررسی مسائل صاحبان طرح های سرمایه گذاری خارجی کشور، گفت: افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور از اولویت های اصلی دولت است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت از همه سرمایه گذاران به طور جدی حمایت می کند، اظهار داشت: باید مشکلات و موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی در کشور برطرف شده و نسخه ای برای روان سازی فعالیت سرمایه گذاران طراحی کنیم.

رحیمی با بیان اینکه رفع مشکلات سرمایه گذاران خارجی نیازمند تدابیر و راهکارهای اساسی است، ‌تصریح کرد: تلاش می کنیم پس از جمع بندی مشکلات یکی از جلسات هیئت دولت را به بررسی موانع این بخش اختصاص دهیم تا با حضور عالی ترین مقام هر دستگاه، بتوانیم نتایج مطلوبی را حاصل کنیم.

وی همچنین از علیشیری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، خواست موانع و چالش های پیش روی سرمایه گذاران خارجی را به دقت بررسی کرده و جمع بندی آن را به دولت منعکس نماید تا در اسرع وقت به این مشکلات رسیدگی و مسیر فعالیت سرمایه گذاران هموار شود.

رحیمی همچنین خطاب به سرمایه گذاران خارجی حاضر در جلسه، خاطر نشان کرد:‌ افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور از اولویت های اصلی دولت است و موانع موجود در این زمینه باید برطرف شود.

معاون اول رئیس جمهور، جذب سرمایه گذاران خارجی در کشور را گامی مهم و موثر در رشد اقتصادی دانست و با تاکید بر اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در دور زدن تحریم ها دارد، از دستگاه ها و بخش های مربوطه خواست تا حد امکان زمینه فعالیت سرمایه گذاران خارجی را هموار کرده و شرایط لازم را برای توسعه فعالیت آنان فراهم کنند.

همچنین در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشت،‌ شماری از مدیران عامل و نمایندگان شرکت های خارجی و صاحبان طرح های سرمایه گذاری خارجی کشور، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها، میزان اشتغالزایی و حجم صادرات شرکت های خود، مهمترین مشکلات و مسائل موجود را مطرح کرند.

مسائل ارزی ، مشکلات جابجایی و انتقال پول، مسائل مالیاتی و برخی مقررات دست و پاگیر، از جمله موانع و مشکلاتی بود که صاحبان طرح های سرمایه گذاری خارجی کشور مطرح کردند و معاون اول رئیس جمهور نیز از آنان خواست تمامی مشکلات را با جزئیات کامل به صورت مکتوب ارائه کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.